ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Соратницю Тихановской викликали в Слідчий комітет Білорусі

Мінськ, Середа 26 серпня 2020 15:33
Соратницю Тихановской викликали в Слідчий комітет Білорусі
Фото: Марія Колесникова (facebook com maria kalesnikava)
Автор: РБК-Україна

Слідчий комітет Білорусі викликав на допит члена Координаційної ради опозиції, соратницю Світлани Тихановсmкої та голову передвиборного штабу Віктора Бабарико Марію Колеснікову. Про причини виклику Колесникової не повідомляється.

Про це повідомляється на сторінці Telegram-каналу NEXTA Live.

"Слідчий комітет викликав на допит ще одного члена Координаційної ради - Марію Колеснікова", - йдеться в повідомленні.

Раніше на допит викликали нобелівського лауреата з літератури, білоруську письменницю Світлана Алексієвич.

Як відомо, Координаційна рада була створена штабом опозиціонерки Світлани Тихановської для передачі влади в Білорусі. Він покликаний обговорювати і розробляти безпечні та стабільні механізми забезпечення передачі влади.

Нагадаємо, раніше в Слідчий комітет викликали Павла Латушка.

Крім того, Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Координаційної ради опозиції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьСледком РФоппозиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся