Сообщено о подозрении директору фирмы, которая захватила базу отдыха в Одесской области

Фото: "Зори Тирасполя" (Uahotels.info)

Проверяется причастность правоохранителей к схеме завладения базой отдыха в Затоке

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении директору фирмы, которая причастна к мошеннической схеме завладения базой отдыха "Зори Тирасполя" в Затоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру.

Как установили следователи, в 2014 году руководитель фирмы вместе с сообщниками мошенническим способом добилась присвоения имущества базы отдыха в Затоке Белгород-Днестровского района.

"Преступная схема реализована на основании неправосудного решения суда о признании права собственности на административные здания комплекса отдыха и государственной регистрации права на указанную недвижимость за фиктивной фирмой", - ззначили в прокуратуре.

Таким образом, имущество базы отдыха выбыло из государственной собственности - Фонда государственного имущества Украины.

Далее, пользуясь фиктивными документами о стоимости недвижимости, участники схемы заключили между Затоковским поселковым советом и частным предприятием договор купли-продажи земельного участка, на котором расположена база. Размер ущерба, нанесенного государству от таких действий, составляет более 10 млн гривен.

В ходе досудебного расследования преступную схему было раскрыто, а руководительницы фирмы объявили подозрение в подделке документов, мошенничестве и фиктивном предпринимательстве. Прокуратура проверяет причастность к схемы других фигурантов, в том числе и работников правоохранительных органов.

Фото: "Зори Тирасполя" (Uahotels.info)

Напомним, в июле произошел взрыв на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области, пострадали двое людей. Полиция задержала причастного к взрыву. Им оказался местный житель, который бросил самодельную гранату во время конфликта на базе.