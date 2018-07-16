У Донецькій області затримали причетного до вибуху на базі відпочинку

Внаслідок вибуху травмовано двоє осіб - чоловіка та жінку

У Донецькій області поліцейські затримали причетного до вибуху на базі відпочинку, який стався 15 липня. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Як зазначається, на базі відпочинку у Лиманському районі причиною вибуху стала саморобнна граната, яку під час конфлікту кинув місцевий мешканець.

Повідомляється, що внаслідок вибуху травмовано двох людей - чоловіка та жінку. На сьогоднішній день остання знаходиться у вкрай важкому стані в лікарні.

"Причиною послужив конфлікт між ним та відпочиваючим. Ображений підозрюваний повернувся додому, взяв саморобну "ручну гранату" (заряд від гранатомету із доданим запалом) та повернувся, аби помститися. Слід зазначити, що в епіцентрі вибуху опинилися шестеро осіб. Але, на щастя, більшість з них не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські під час обшуків вилучили аналогічний вибуховий предмет та запали. Їх походження наразі встановлюється.

Нагадаємо, що на базі відпочинку у Лиманському районі Донецької області стався вибух, внаслідок чого постраждало двоє осіб.