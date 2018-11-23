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Повідомлено про підозру директору фірми, яка захопила базу відпочинку в Одеській області

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 12:14
Повідомлено про підозру директору фірми, яка захопила базу відпочинку в Одеській області
Фото: "Зорі Тирасполя" (Uahotels.info)

Перевіряється причетність правоохоронців до схеми заволодіння базою відпочинку у Затоці

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру директору фірми, яка причетна до шахрайської схеми заволодіння базою відпочинку "Зорі Тирасполя" у Затоці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прокуратуру.

Як встановили слідчі, у 2014 році керівниця фірми разом зі спільниками шахрайським способом домоглася захоплення майна бази відпочинку в Затоці Білгород-Дністровського району.

"Злочинна схема реалізована на підставі неправосудного рішення суду про визнання права власності на адміністративні будівлі комплексу відпочинку та державної реєстрації права на вказану нерухомість за фіктивною фірмою", - ззначили у прокуратурі.

Таким чином майно бази відпочинку вибуло із державної власності - Фонду державного майна України.

Далі, користуючись фіктивними документами щодо вартості нерухомості, учасники схеми уклали між Затоківською селищною радою та приватним підприємством договір купівлі-продажу земельної ділянки, на якій розташована база. Розмір шкоди, завданої державі від таких дій, становить понад 10 млн гривень.

У ході досудового розслідування злочинну схему було розкрито, а керівниці фірми оголосили підозру у підробленні документів, шахрайстві та фіктивному підприємництві. Прокуратура перевіряє причетність до схеми інших фігурантів, у тому числі й працівників правоохоронних органів.

 

Фото: "Зорі Тирасполя" (Uahotels.info)

Нагадаємо, у липні стався вибух на базі відпочинку у Лиманському районі Донецької області, постраждали двоє людей. Поліція затримала причетного до вибуху. Ним виявився місцевий мешканець, який кинув саморобну гранату під час конфлікту на базі.

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