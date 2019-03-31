ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Все сообщения о минировании участков поступали из России

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 21:38
Все сообщения о минировании участков поступали из России
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего сообщений зарегистрировано в Днепропетровской области

В полиции в день выборов в Украине поступило 18 сообщений о минировании участков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МВД.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, больше всего сообщений о минировании было в Днепропетровской области - 11.

"Полиция области отчиталась, что все сообщения проверены и были отслежены траффики лиц, которые звонили, все звонки поступили с территории России. Было внесено три уголовных производства в ЕРДР по статье "Теракт" и переданы в СБУ", - подчеркнул Князев.

Все сообщения о минировании участков поступали из России

РБК-Украина писало, что по состоянию на 20 часов в общем было 1927 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Украине, открыто 31 уголовное производство.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что ситуация возле здания ЦИК спокойная, по состоянию на вечер возле Центризбиркома находятся около полутора сотен граждан, однако они не представляют угрозу.

Суды в Украине работают круглосуточно В Донецкой обл. членов комиссии заставили подписать чистый протокол
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко минированиевыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь