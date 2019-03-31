Все сообщения о минировании участков поступали из России

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего сообщений зарегистрировано в Днепропетровской области

В полиции в день выборов в Украине поступило 18 сообщений о минировании участков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МВД.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, больше всего сообщений о минировании было в Днепропетровской области - 11.

"Полиция области отчиталась, что все сообщения проверены и были отслежены траффики лиц, которые звонили, все звонки поступили с территории России. Было внесено три уголовных производства в ЕРДР по статье "Теракт" и переданы в СБУ", - подчеркнул Князев.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 20 часов в общем было 1927 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Украине, открыто 31 уголовное производство.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что ситуация возле здания ЦИК спокойная, по состоянию на вечер возле Центризбиркома находятся около полутора сотен граждан, однако они не представляют угрозу.