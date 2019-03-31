Полиция назвала количество нарушений на выборах по состоянию на 20:00

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители начали 31 уголовное производство

По состоянию на 20 часов в общем было 1927 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Украине, открыто 31 уголовное производство. Об этом на брифинге рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, наименьшее количество нарушений зафиксировано в Черкасской области. Указанные факты в основном связанные с незаконной агитацией, подкупом избирателей, ложными сообщениями о минировании.

"В 20 час 1927 заявлений и сообщений о нарушениях, львиная доля из них - сообщения с избирательных комиссий. Больше всего 282 в Днепропетровской области, в Донецкой области - 182. Начато 31 уголовное производство", - рассказал Князев.

По его словам, сообщение о минировании в течение дня поступали с территории Российской Федерации.

"Нас беспокоили сообщения о минировании. Сообщение о минировании были зафиксированы с территории РФ", - добавил он.

РБК-Украина писало, что полиция зафиксировала нарушения на выборах президента Украины в Донецкой области - председатель участковой избирательной комиссии заставила членов избирательной комиссии подписать чистый протокол.

Кроме того, в день выборов в Украине, по состоянию на 19:00, к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой поступило 702 обращений о нарушении прав избирателей.