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Всі повідомлення про мінування дільниць надходили з Росії

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 21:38
Всі повідомлення про мінування дільниць надходили з Росії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше повідомлень зареєстровано у Дніпропетровській області

До поліції у день виборів в Україні надійшло 18 повідомлення про замінування дільниць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МВС.

За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, найбільше повідомлень про замінування було в Дніпропетровській області - 11.

"Поліція області відзвітувала, що всі повідомлення перевірені та були відслідковані трафіки осіб, які телефонували, всі дзвінки надійшли з території Росії. Було внесено три кримінальні провадження до ЄРДР за статтею "Теракт" і передані до СБУ", - підкреслив Князєв.

Всі повідомлення про мінування дільниць надходили з Росії

РБК-Україна писало, що станом на 20 годину загалом було 1927 заяв та повідомлень про порушення на виборах в Україні, відкрито 31 кримінальне провадження.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що ситуація біля будівлі ЦВК спокійна, станом на вечір біля Центрвиборчкому знаходяться близько півтора сотень громадян, проте вони не являють загрозу.

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