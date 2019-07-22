Сообразили на пятерых: кого украинцы выбрали в новую Верховную раду

В Украине в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную раду. В парламент следующего созыва проходит пять партий, следует из данных национального экзит-пола. Пропрезидентская "Слуга народа" набрала 44,2% голосов, на втором месте – "Оппозиционная платформа – За життя", за которую отдали свои голоса 11,4% избирателей, пришедших на участки 21 июля.

Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко набрали 8,8% и 7,4% голосов соответственно. Еще одной партией, сумевшей преодолеть пятипроцентный барьер, стал "Голос" Святослава Вакарчука. За эту политсилу проголосовало 6,5% избирателей.

Итоговые цифры парламентской кампании ЦИК объявит в ближайшие дни. Но уже, отталкиваясь от данных экзит-пола, можно предположить, что СН проведет по партийному списку в Раду 126 человек, "Оппоплатформа" – 33, ЕС Порошенко – 26, "Батькивщина" – 22, "Голос" – 18. К слову, социологи накануне выборов также предсказывали проход в Раду пяти партиям. Но ближе всех оказалась группа "Рейтинг", чей прогноз стал самым точным среди других социологических исследований.

Эти выборы в Раду вызвали куда меньший интерес у граждан, чем голосование в первом и втором турах президентской гонки в марте и апреле, когда явка была 63,5% и 62% соответственно. По данным ЦИК, к закрытию участков 21 июля активность избирателей составила менее 50%. Причем жители и Западной, и Восточной Украины в этом плане показали примерно одинаковый результат. В Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях интерес к голосованию был таким же, как и в Черниговской, Сумской и Днепропетровской – немногим более 50%. Самую низкую явку зафиксировали в Закарпатской и Черновицкой областях – около 41%.

За шаг от большинства

Атмосфера в штабе "Слуги народа" в КВЦ "Парковый" ничем не отличалась от той, которая была здесь же во время президентских выборов: стол для настольного тенниса, лаунж-музыка, бесплатный алкоголь и закуски.

Помимо прессы, представителей "Зе!Команды" и гостей, здесь появлялись люди с бейджами "Кандидат", которых, к слову, было не так много. Посреди дня в штаб приехал глава Офиса президента Андрей Богдан. Обойдя зал, и не ответив на вопросы журналистов, он удалился из открытой зоны кулуаров. Днем также дважды приезжал и президент Владимир Зеленский, но к прессе он вышел только в восемь вечера, после объявления результатов экзит-полов.

Данные относительно "Слуги народа" – 44,2%, в штабе встретили аплодисментами. "С учетом явки примерно в 50%, это – невероятный показатель. При такой явке мы рассчитывали процентов на сорок, не больше. Низкая явка, очевидно, играла против нас", – рассказал РБК-Украина один из политтехнологов партии Зеленского.

"Это большое доверие и большая ответственность", – прокомментировал предварительные результаты своей партии Зеленский, и озвучил приоритеты команды власти: прекращение войны, возвращение пленных и победа над коррупцией.

Результаты "Слуги народа" по мажоритарным округам – пока под большим вопросом. В неофициальных разговорах штабисты называют цифры от 70 до 90 мандатов. "Сразу после закрытия участков пошли пока точечные сигналы о телодвижениях на округах от наших оппонентов, особенно там, где перевес нашего кандидата минимален. План в том, чтобы признать выборы на отдельных участках, где у нас большой перевес, недействительными. Все только начинается", – сказал один из штабистов.

На данный момент "Слуга народа" может рассчитывать примерно на 200-210 мандатов, оценивают в партии. Таким образом, до 226 голосов и монопольного большинства им будет не хватать около двух десятков голосов. По словам штабистов, не исключается вариант, когда недостающие мандаты соберут за счет мажоритарщиков-самовыдвиженцев. "Думаю, к нам будет очередь желающих стоять, так что мы будем фильтровать кандидатов. Возможно, они вступят не во фракцию, а только – в коалицию, возможно, будем просить Конституционный суд разъяснить эти нюансы", – сказал собеседник РБК-Украина в руководстве партии.

"Главный итог – нас теперь никто не сможет шантажировать, не будет ни "золотой", ни "бриллиантовой" акции. Мы будем вести переговоры с уважением, но с позиции победителей", – сказал один из партийных политтехнологов.

Главный потенциальный партнер "Слуги народа" – "Голос" Святослава Вакарчука, считают в партии. "Наша инициатива к господину Вакарчуку была еще на президентских выборах. Мы приглашаем к разговору господина Вакарчука. Вопрос по поводу премьера Вакарчука – это вопрос к нему, потому что это большая ответственность", – заявил Зеленский, добавив, что в кресле премьера он все же видит "не политика, а гуру экономики с авторитетом на Западе".

Кроме того, отвечая на вопрос по поводу возможных досрочных местных выборов, Зеленский сказал: "Не расслабляйтесь". Ранее источники РБК-Украина в бывшей правящей коалиции говорили о том, что план проведения этих выборов есть, и он обсуждался, в частности, в Кабмине Владимира Гройсмана.

По умолчанию – в оппозиции

Лидеры "Оппозиционной платформы – За життя" (ОПЗЖ), занявшей второе место на выборах, после объявления данных экзит-пола не скрывали, что не планируют входить в коалицию, а, скорее, готовятся изначально быть в оппозиции к "Слуге народа" и ее союзникам.

Один из руководителей политсилы Виктор Медведчук заявил, что партия готова поддерживать власть в вопросах мира и снижения тарифов. Тогда как его коллега по ОПЗЖ Вадим Рабинович отметил, что в политсиле будут против сотрудничества с НАТО и МВФ. Кроме того, в партии не рассчитывают, что их представитель станет премьер-министром.

"Тем, кто будет определять – я имею ввиду, будущую коалицию – кто будет кандидатом в премьеры, это решать им. […] Это ответственность на президенте Зеленском, на его политической силе, на коалиции, которую эта политическая сила создаст, может быть, даже в одиночку. И они тогда будут отвечать за всю власть в стране. Это тоже выход, в том числе, и для нас", – заявил Медведчук.

В ОПЗЖ в целом позитивно оценили свой результат на выборах, назвав себя единственной силой, которая будет представлять Юго-Восток в Раде. При этом в партии отметили, что против них велась "грязная" кампания, особенно со стороны бывших коллег из "Оппозиционного блока", который не преодолел проходной барьер, оставшись вне Рады IX созыва. Но в разговоре с РБК-Украина один из лидеров ОПЗЖ Сергей Левочкин допустил, что их партия примет мажоритарщиков "Оппоблока" в свою фракцию. Однако на данный момент не считает этот вопрос существенным.

"Думаю, их (мажоритарщиков "Оппоболока", - ред.) будет не так много. Не исключаю того, что мы их к себе примем. Это будет предметом переговоров. Посмотрим, кто пройдет. Пока таких переговоров не было. Но не думаю, что там будет какая-то существенная цифра", - сказал Левочкин РБК-Украина. При этом, по его оценкам, фракция ОПЗЖ в следующей Раде составит от 50 до 80 депутатов.

Почетная "бронза"

В отличие от других партий, организовавших в день выборов выездные штабы, в "Европейской солидарности" Петра Порошенко за ходом голосования следили из партийного офиса на улице Лаврской.

По предварительным подсчетам, ЕС получит 26 мандатов в следующем парламенте по партийному списку. Еще 10-12 депутатов в "Евросолидарности" рассчитывают провести по мажоритарным округам, в основном в Львовской и Тернопольской областях, рассказал РБК-Украина источник в окружении Порошенко. В то же время в ЕС ожидали намного меньшую явку, отметил изданию руководитель секретариата партии Максим Саврасов.

Сам экс-президент прибыл на Лаврскую незадолго до закрытия избирательных участков. Комментируя первые цифры экзит-поллов, Порошенко сообщил, что "в условиях той тотальной травли, организованной против него и его команды – это объективный результат".

"Мы сейчас еще ведем борьбу за мажоритарные округа. К сожалению, сегодня была массовая скупка в отдельных округах, и она не была остановлена. Также были другие нарушения законодательства, о которых меня информирует наш юридический отдел. Но мы будем делать все для того, чтобы защитить выбор и волеизъявление украинских граждан", – сказал он.

Фото: пресс-служба ЕС

Порошенко также пообещал, что его партия готова "к стратегическому и ситуативному сотрудничеству со всеми, кто будет поддерживать курс на вступление в ЕС и НАТО".

Совокупно ЕС может создать фракцию численностью примерно 40 человек, но весьма вероятно, что не будет входить в коалицию, утверждает один из источников в близком кругу Порошенко. "Все зависит от того, какой будет эта коалиция, каким будет коалиционное соглашение и какие в ней будут принципиальные позиции, – уточнила РБК-Украина Виктория Сюмар. – Если это будет европейский курс и НАТО, усиление украинской армии и государствообразующей позиции, то я не вижу для этого препятствий. Все зависит от того, какой видит свою политику правящая партия".

Кроме того, пока неясно, станет ли экс-президент народным депутатом или откажется от мандата. Часть собеседников РБК-Украина в его команде допускают такой сценарий.

Премьерские амбиции

Юлия Тимошенко, комментируя результаты экзит-полов, поздравила своих соратников с успешным прохождением в парламент, назвав их "прекрасной армией, которая борется за Украину". Лидер "Батькивщины" отметила, что поскольку первое место на выборах получила "Слуга народа", именно в ее руках сейчас находится ответственность за формирование коалиции. По словам Тимошенко, из прошедших в парламент партий "Батькивщина" готова объединяться только со "Слугой народа" и "Голосом".

Тимошенко последние недели неоднократно говорила о том, что парламентские выборы – это, в том числе, и выборы нового премьер-министра. Лидер "Батькивщины" не скрывает своих намерений заменить на этой должности Владимира Гройсмана. Впрочем, ее партия набрала крайне мало по сравнению со "Слугой народа" и другими партиями, чтобы ставить перед президентом и его командой вопрос о своих премьерских амбициях.

Владимир Зеленский еще перед президентскими выборами не скрывал, что задача для "Слуги народа" – собрать монобольшинство, избежав объединения с другими политическими игроками, особенно представителями "старой власти". В интервью РБК-Украина он говорил, что в любом случае откажется от коалиции с партией Порошенко и экс-"регионалами", которыми в данном случае выступает "За життя" Бойко-Медведчука.

Переговоры о коалиции

Переговоры со "Слугой народа" о создании коалиции "на двоих" находятся в активной фазе, рассказал РБК-Украина собеседник в руководстве партии "Голос". Президентская политсила хочет видеть в кресле спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, уверяет собеседник. В обмен на это "Голос" предлагает "нейтрального" премьер-министра. В коротком списке обсуждаемых кандидатур на данный момент есть три человека. Источник утверждает, что компромиссной фигурой может стать заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, ранее он был замглавы НБУ.

При этом, по словам собеседника, обе стороны переговоров ищут варианты, чтобы не допустить Виктора Медведчука в президиум руководства парламента в качестве вице-спикера. "Если ЕС и "Батькивщина" создадут проукраинскую оппозицию, то будут основания отдать им обе позиции заместителей главы Рады", – объяснил источник.

Собеседники в "Голосе" говорят, что "Слуга народа" активно ищет варианты, как закрепить свой успех на парламентских выборах в регионах. Однако досрочные местные выборы в партии Вакарчука не ожидают, потому основные силы в ближайший год будут брошены на то, чтобы выстраивать партийную структуру на местах.

Святослав Вакарчук приехал в свой штаб ближе к восьми часам вечера в сопровождении гитариста "Океана Эльзы" Владо Опсеницы. Он пожал руки журналистам, которые ждали начала брифинга на курилке и отметил, что у него прекрасное настроение. Правда, после этого у лидера "Голоса" произошел непродолжительный разговор тет-а-тет с Владиславом Рашкованом, в ходе которого громко прозвучало слово "коалиция". После этого улыбка Вакарчука несколько померкла, а сам он, казалось, был чем-то встревожен.

После оглашения данных экзит-пола Вакарчук вышел на сцену в сопровождении главы штаба партии Юлии Клименко и своего однопартийца Ярослава Юрчишина. В выступлении Вакарчук поблагодарил команду, волонтеров, избирателей, журналистов и музыкантов "Океана Эльзы". Он также назвал ряд первоочередных задач "Голоса" в Верховной раде. Среди них: исчезновение олигархата, демонополизация, изменение судебной системы и работы самого парламента, в том числе, ограничение депутатской неприкосновенности.

"Мы видим, что будет трудно, и политическая конфигурация, которая вырисовывается – это не романтическая мелодрама, это экшн, и мы готовы принимать в нем активное участие", – добавил лидер "Голоса". Юрчишин, в свою очередь, рассказал, что политсила не готова формировать коалицию только с пророссийскими силами и теми, кто преследует коррупционные интересы.

"Для нас не важны бренды и персоналии, важно лишь коалиционное соглашение. Если Порошенко и Тимошенко смогут искренне и честно говорить о деолигархизации, мы готовы даже с ними вести переговоры. Но они должны обновиться не формально, прикрывшись лишь несколькими новыми лицами, а по-настоящему", – уточнил зампредседателя партии.

Над текстом работали: Ульяна Безпалько, Милан Лелич, Владислав Красинский, Ростислав Шаправский