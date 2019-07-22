Зметикували на п'ятьох: кого українці обрали у нову Верховну раду

В Україні у неділю завершилося голосування на дострокових виборах у Верховну раду. У парламент наступного скликання проходить п'ять партій, випливає з даних національного екзит-полу. Пропрезидентська "Слуга народу" набрала 44,2% голосів, на другому місці – "Опозиційна платформа – За життя", за яку віддали свої голоси 11,4% виборців, що прийшли на дільниці 21 липня.

Партія "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Батьківщина" Юлії Тимошенко набрали 8,8% і 7,4% голосів відповідно. Ще однією партією, яка зуміла подолати п'ятивідсотковий бар'єр, став "Голос" Святослава Вакарчука. За цю політсилу проголосувало 6,5% виборців.

Підсумкові цифри парламентської кампанії ЦВК оголосить у найближчі дні. Але вже, відштовхуючись від даних екзит-полу, можна припустити, що СН проведе за партійним списком в Раду 126 осіб, "Оппоплатформа" – 33, ЄС Порошенко – 26, "Батьківщина" – 22, "Голос" – 18. До речі, соціологи напередодні виборів також передбачали прохід в Раду п'ятьох партій. Але ближче всіх виявилася група "Рейтинг", чий прогноз став найточнішим серед інших соціологічних досліджень.

Ці вибори в Раду викликали значно менший інтерес у громадян, ніж голосування в першому і другому турах президентських перегонів в березні і квітні, коли явка була 63,5% і 62% відповідно. За даними ЦВК, до закриття дільниць 21 липня активність виборців склала менш 50%. Причому мешканці і Західної, і Східної України в цьому плані показали приблизно однаковий результат. У Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях інтерес до голосування був таким же, як і в Чернігівській, Сумській і Дніпропетровській – трохи більше 50%. Найнижчу явку зафіксовано у Закарпатській та Чернівецькій областях – близько 41%.

За крок від більшості

Атмосфера у штабі "Слуги народу" в КВЦ "Парковий" нічим не відрізнялася від тієї, яка була тут же під час президентських виборів: стіл для настільного тенісу, лаунж-музика, безкоштовний алкоголь і закуски.

Крім преси, представників "Зе!Команди" та гостей, тут з'являлися люди з бейджами "Кандидат", яких, до речі, було не так багато. Посеред дня в штаб приїхав глава Офісу президента Андрій Богдан. Обійшовши зал, і не відповівши на питання журналістів, він пішов з відкритої зони кулуарів. Вдень також двічі приїжджав і президент Володимир Зеленський, але до преси він вийшов лише о восьмій вечора, після оголошення результатів екзит-полів.

Дані соціологів щодо "Слуги народу" – 44,2%, у штабі зустріли оплесками. "З урахуванням явки приблизно в 50%, це – неймовірний показник. При такій явці ми розраховували відсотків на сорок, не більше. Низька явка, очевидно, грала проти нас", – розповів РБК-Україна один з політтехнологів партії Зеленського.

"Це велика довіра і велика відповідальність", – прокоментував попередні результати своєї партії Зеленський, і озвучив пріоритети команди влади: припинення війни, повернення полонених і перемога над корупцією.

Результати "Слуги народу" по мажоритарних округах – поки під великим питанням. У неофіційних розмовах штабісти називають цифри від 70 до 90 мандатів. "Відразу після закриття дільниць пішли поки точкові сигнали про рухи на округах від наших опонентів, особливо там, де перевага нашого кандидата мінімальна. План в тому, щоб визнати вибори на окремих дільницях, де у нас велика перевага, недійсними. Все тільки починається", – сказав один зі штабістів.

На даний момент "Слуга народу" може розраховувати приблизно на 200-210 мандатів, оцінюють в партії. Таким чином, до 226 голосів і монопольної більшості їм буде не вистачати близько двох десятків голосів. За словами штабістів, не виключається варіант, коли відсутні мандати зберуть за рахунок мажоритарників-самовисуванців. "Думаю, до нас буде стояти черга бажаючих, так що ми будемо фільтрувати кандидатів. Можливо, вони не вступлять у фракцію, а тільки – в коаліцію, можливо, будемо просити Конституційний суд розтлумачити ці нюанси", – сказав співрозмовник РБК-Україна в керівництві партії.

"Головний підсумок – нас тепер ніхто не зможе шантажувати, не буде ні "золотої", ні "діамантової" акції. Ми будемо вести переговори з повагою, але з позиції переможців", – сказав один з партійних політтехнологів.

Головний потенційний партнер "Слуги народу" – "Голос" Святослава Вакарчука, вважають в партії. "Наша ініціатива до пана Вакарчука була ще на президентських виборах. Ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука. Питання з приводу прем'єра Вакарчука – це питання до нього, тому що це велика відповідальність", – заявив Зеленський, додавши, що в кріслі прем'єра він все ж бачить "не політика, а гуру економіки з авторитетом на Заході".

Крім того, відповідаючи на питання з приводу можливих дострокових місцевих виборів, Зеленський сказав: "Не розслабляйтеся". Раніше джерела РБК-Україна в колишній правлячій коаліції говорили про те, що план проведення цих виборів є, і він обговорювався, зокрема, в Кабміні Володимира Гройсмана.

За замовчуванням – в опозиції

Лідери "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ), що посіла друге місце на виборах, після оголошення даних екзит-полу не приховували, що не планують входити в коаліцію, а, швидше, готуються з самого початку бути в опозиції до "Слуги народу" та її союзників.

Один з керівників політсили Віктор Медведчук заявив, що партія готова підтримувати владу в питаннях миру і зниження тарифів. Тоді як його колега по ОПЗЖ Вадим Рабінович зазначив, що в політсилі будуть проти співпраці з НАТО та МВФ. Крім того, в партії не розраховують, що їхній представник стане прем'єр-міністром.

"Тим, хто буде визначати – я маю на увазі, майбутню коаліцію – хто буде кандидатом у прем'єри, це вирішувати їм. [...] Це відповідальність на президенті Зеленскому, на його політичній силі, на коаліції, яку ця політична сила створить, може бути, навіть одна. І вони тоді будуть відповідати за всю владу в країні. Це теж вихід, в тому числі, і для нас", – заявив Медведчук.

У ОПЗЖ в цілому позитивно оцінили свій результат на виборах, назвавши себе єдиною силою, яка представлятиме Південний Схід в Раді. При цьому в партії зазначили, що проти них велася "брудна кампанія, особливо з боку колишніх колег з "Опозиційного блоку", який, за даними соціологів, не подолав прохідний бар'єр, залишившись поза Радою IX скликання. Але в розмові з РБК-Україна один із лідерів ОПЗЖ Сергій Льовочкін допустив, що їх партія прийме мажоритарників "Оппоблоку" в свою фракцію. Проте на даний момент не вважає це питання суттєвим.

"Думаю, їх (мажоритарників "Оппоболока", - ред.) буде не так багато. Не виключаю того, що ми їх до себе приймемо. Це буде предметом переговорів. Подивимося, хто пройде. Поки таких переговорів не було. Але не думаю, що там буде якась суттєва цифра", - сказав Льовочкін РБК-Україна. При цьому, за його оцінками, фракція ОПЗЖ в наступній Раді складе від 50 до 80 депутатів.

Почесна бронза

На відміну від інших партій, які організували в день виборів виїзні штаби, у "Європейській солідарності" Петра Порошенка за ходом голосування стежили з партійного офісу на вулиці Лаврській.

За попередніми підрахунками, ЄС отримає 26 мандатів у наступному парламенті за партійним списком. Ще 10-12 депутатів у "Євросолідарності" розраховують провести по мажоритарних округах, в основному у Львівській та Тернопільській областях, розповіло РБК-Україна джерело в оточенні Порошенка. У той же час в ЄС очікували набагато меншу явку, зазначив виданню керівник секретаріату партії Максим Саврасов.

Сам екс-президент прибув на Лаврську незадовго до закриття виборчих дільниць. Коментуючи перші цифри екзит-полів, Порошенко повідомив, що "в умовах того тотального цькування, організованого проти нього і його команди – це об'єктивний результат".

"Ми зараз ведемо боротьбу за мажоритарні округи. На жаль, сьогодні була масова скупка в окремих округах, і вона не була зупинена. Також були інші порушення законодавства, про які мене інформує наш юридичний відділ. Але ми будемо робити все для того, щоб захистити вибір та волевиявлення українських громадян", – сказав він.

Фото: прес-служба ЄС

Порошенко також пообіцяв, що його партія готова "до стратегічної і ситуативної співпраці з усіма, хто буде підтримувати курс на вступ до ЄС і НАТО".

Сукупно ЄС може створити фракцію чисельністю приблизно 40 осіб, але дуже ймовірно, що не буде входити в коаліцію, стверджує одне із джерел у близькому оточені Порошенка. "Все залежить від того, якою буде ця коаліція, якою буде коаліційна угода і які в ній будуть принципові позиції, – уточнила РБК-Україна Вікторія Сюмар. – Якщо це буде європейський курс і НАТО, посилення української армії та державотворчої позиції, то я не бачу для цього перешкод. Все залежить від того, якою бачить свою політику правляча партія".

Крім того, поки незрозуміло, чи стане екс-президент народним депутатом або відмовиться від мандата. Частина співбесідників РБК-Україна в його команді допускають такий сценарій.

Прем'єрські амбіції

Юлія Тимошенко, коментуючи результати екзит-полів, привітала своїх соратників з успішним проходженням до парламенту, назвавши їх "прекрасної армією, яка бореться за Україну". Лідер "Батьківщини" зазначила, що оскільки перше місце на виборах отримала "Слуга народу", саме в її руках зараз знаходиться відповідальність за формування коаліції. За словами Тимошенко, "Батьківщина" готова об'єднуватися тільки зі "Слугою народу" і "Голосом".

Тимошенко останні тижні неодноразово говорила про те, що парламентські вибори – це, в тому числі, і вибори нового прем'єр-міністра. Лідер "Батьківщини" не приховує своїх намірів замінити на цій посаді Володимира Гройсмана. Втім, її партія набрала вкрай мало в порівнянні зі "Слугою народу" та іншими партіями, щоб ставити перед президентом і його командою питання про свої прем'єрські амбіції.

Володимир Зеленський ще перед президентськими виборами не приховував, що завдання для "Слуги народу" – зібрати монобільшість, уникнувши об'єднання з іншими політичними гравцями, особливо представниками "старої влади". В інтерв'ю РБК-Україна він говорив, що в будь-якому випадку відмовиться від коаліції з партією Порошенком та екс-"регіоналами", якими в даному випадку виступає "За життя" Бойка-Медведчука.

Переговори про коаліцію

Переговори зі "Слугою народу" про створення коаліції "на двох" знаходяться в активній фазі, розповів РБК-Україна співрозмовник в керівництві партії "Голос". Президентська політсила хоче бачити в кріслі спікера Верховної ради Дмитра Разумкова, запевняє співрозмовник. В обмін на це "Голос" пропонує "нейтрального" прем'єр-міністра. У короткому списку обговорюваних кандидатур на даний момент є три людини. Джерело стверджує, що компромісною фігурою може стати заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, раніше він був заступником голови НБУ.

При цьому, за словами співрозмовника, обидві сторони переговорів шукають варіанти, щоб не допустити Віктора Медведчука в президію керівництва парламенту в якості віце-спікера. "Якщо ЄС і "Батьківщина" створять проукраїнську опозицію, то будуть підстави віддати їм обидві позиції заступників голови Ради", – пояснило джерело.

Співрозмовники в "Голосі" кажуть, що "Слуга народу" активно шукає варіанти, як закріпити свій успіх на парламентських виборах в регіонах. Однак дострокових місцевих виборів в партії Вакарчука не очікують, тому основні сили в найближчий рік будуть кинуті на те, щоб вибудовувати партійну структуру на місцях.

Святослав Вакарчук приїхав у свій штаб ближче до восьмої години вечора у супроводі гітариста "Океану Ельзи" Владо Опсеніци. Він потиснув руки журналістам, які чекали початку брифінгу на курилці і зазначив, що у нього прекрасний настрій. Правда, після цього у лідера "Голоси" відбулася нетривала розмова тет-а-тет з Владиславом Рашкованом, в ході якої гучно прозвучало слово "коаліція". Після цього посмішка Вакарчука дещо померкла, а сам він, здавалося, був чимось стривожений.

Після оголошення даних екзит-полу Вакарчук вийшов на сцену у супроводі голови штабу партії Юлії Клименко і свого однопартійця Ярослава Юрчишина. У виступі Вакарчук подякував команді, волонтерам, виборцям, журналістам і музикантам "Океану Ельзи". Він також назвав низку першочергових завдань "Голосу" у Верховній раді. Серед них: зникнення олігархату, демонополізація, зміна судової системи і роботи самого парламенту, в тому числі, обмеження депутатської недоторканності.

"Ми бачимо, що буде важко, і політична конфігурація, яка вимальовується – це не романтична мелодрама, це екшн, і ми готові брати в ньому активну участь", – додав лідер "Голосу". Юрчишин, в свою чергу, розповів, що політсила не готова формувати коаліцію лише з проросійськими силами і тими, хто переслідує корупційні інтереси.

"Для нас не важливі бренди і персоналії, важлива лише коаліційна угода. Якщо Порошенко і Тимошенко зможуть щиро і чесно говорити про деолігархізацію, ми готові навіть з ними вести переговори. Але вони повинні оновитися не формально, прикрившись лише кількома новими обличчями, а по-справжньому", – уточнив заступник голови партії.

Над текстом працювали: Уляна Безпалько, Мілан Лєліч, Красінський Владислав, Ростислав Шаправский