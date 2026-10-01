Сонячна енергія з космосу: Пентагон готує супутники з маяками наведення
США хочуть навчитися передавати сонячну енергію з космосу на Землю - Міноборони уклало контракт зі стартапом Overview Energy. Компанія розробить маяк, який допоможе супутникам точно спрямовувати енергію на наземні сонячні панелі
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Overview Energy.
Що відомо?
Розробка дозволить супутникам компанії ідентифікувати та верифікувати приймальні майданчики на Землі.
Після підтвердження об'єкта апарат на геостаціонарній орбіті, який отримуватиме сонячне світло, зможе зафіксувати приціл і розпочати передачу.
За задумом інженерів, супутники збиратимуть сонячну енергію в космосі та конвертуватимуть її у випромінювання, близьке до інфрачервоного.
Безпечний невидимий промінь спрямовуватиметься безпосередньо на чинні або майбутні наземні сонячні електростанції промислового масштабу.
Основою системи є компактний маяк наведення, який встановлюватиметься на кожній приймальній станції.
Супутник випромінюватиме енергію лише після виявлення активного та підтвердженого сигналу - це унеможливлює спроби підробки чи перехоплення.
"Зв'язок між космосом і Землею є найкритичнішим елементом космічної сонячної енергетики, особливо для військових, які залежать від енергії в точних локаціях", - зазначив співгенеральний директор Overview Energy Дарко Філіпі.
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Мілітарне застосування та графік випробувань
У межах програми OECIF фахівці Overview Energy співпрацюватимуть із військовими безпосередньо на операційних об'єктах. Розробники збиратимуть вимоги на етапі проєктування, після чого повернуться з готовим обладнанням для польових випробувань.
Технологія покликана вирішити проблему енергозабезпечення віддалених або обмежених у ресурсах баз, які зазвичай залежать від регулярних паливних конвоїв. Система також дозволить перенаправляти енергію між континентами залежно від зміни потреб.
Перша демоверсія та розгортання плануються за таким графіком:
- 2028 рік: інтеграція маяка в перший демонстраційний супутник для випробувань у космосі;
- 2030 рік: початок розгортання повноцінного супутникового угруповання на геостаціонарній орбіті (GEO).
Керівник портфеля бойової енергетики OECIF Крістофер Де Пума підкреслив, що розробка забезпечить точне та безпечне постачання енергії з орбіти.
"Ця нагорода просунула ключову технологію для безпечної доставки стійкої енергії військовослужбовцям", - заявив Де Пума.
До слова, технологія вже пройшла попередні випробування - енергію успішно передавали з рухомої повітряної платформи, підтвердивши точність систем відстеження та наведення.