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Суперінтелект замість ШІ: Трамп видав указ про повний ребрендинг технології

18:09 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Суперінтелект замість ШІ: Трамп видав указ про повний ребрендинг технології AI тепер SI (фото: Getty Images)
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Дональд Трамп підписав указ, що зобов'язує федеральні відомства США використовувати термін "суперінтелект" (SI) замість "штучний інтелект" (AI). Мета - змінити сприйняття технології у суспільстві.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на офіційний документ, оприлюднений на сайті Білого дому.

Навіщо Білому дому "суперінтелект"?

Головна мета перейменування - допомогти лідерам технологічної галузі "позбутися репутаційних ризиків та переконати суспільство, що страхи перед загрозою нових технологій перебільшені".

Нові правила зобов'язують службовців використовувати позначення "суперінтелект" у діловому листуванні, публічних виступах, урядових звітах та на офіційних вебсайтах.

Управління з питань науки та технологічної політики має 60 днів на розробку офіційного законодавчого визначення нового терміна.

Сам Трамп під час спілкування з пресою заперечив власні минулі заяви про те, що застереження щодо ШІ є містифікацією.

"Ось чому я змінив назву. Містифікація - це те, що було, коли ви використовували колишню назву. Але тепер це "суперінтелект". Це не містифікація", - зазначив президент США.

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Справжній SI та реальність технологічного ринку

У науковій та IT-спільноті поняття "суперінтелект" (ASI) описує гіпотетичні системи, здатні перевершити когнітивні можливості людини в усіх галузях. Проте технологій такого рівня у світі наразі не існує.

Попри це, паралельно з підписанням указу керівники провідних технологічних компаній підписали у Білому домі "морально зобов'язуючу" конституцію щодо безпеки розробок.

Вона передбачає залучення незалежних аудиторів, однак підкреслює, що підсумковий контроль залишається за самими технокорпораціями.

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Позиція Білого дому щодо регулювання галузі

Виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, Дональд Трамп закликав світову спільноту не стримувати технологічний прогрес.

На його переконання, IT-гіганти спроможні самостійно впровадити необхідні запобіжники для мінімізації ризиків втрати робочих місць або кібератак.

Попри попередній намір створити "Сили штучного інтелекту" для моніторингу сфери та заклики самих IT-лідерів уповільнити розробки через безпекові ризики, Білий дім чітко дав зрозуміти: жорстких обмежень для розвитку технологій у США не планується.

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Білий дім Дональд Трамп Штучний інтелект
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