Солнечная энергия из космоса: Пентагон готовит спутники с маяками наведения

США хотят научиться передавать солнечную энергию из космоса на Землю - Минобороны заключило контракт со стартапом Overview Energy. Компания разработает маяк, который поможет спутникам точно устремлять энергию на наземные солнечные панели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Overview Energy .

Что известно?

Разработка позволит спутникам компании идентифицировать и верифицировать приемные площадки на Земле.

После подтверждения объекта аппарат на геостационарной орбите, получающий солнечный свет, сможет зафиксировать прицел и начать передачу.

По плану инженеров, спутники будут собирать солнечную энергию в космосе и конвертировать ее в излучение, близкое к инфракрасному.

Безопасный невидимый луч будет направлен непосредственно на действующие или будущие наземные солнечные электростанции промышленного масштаба.

Основой системы является компактный маяк наводки, который будет устанавливаться на каждой приемной станции.

Спутник будет излучать энергию только после обнаружения активного и подтвержденного сигнала - это делает невозможным попытки подделки или перехвата.

"Связь между космосом и Землей является критическим элементом космической солнечной энергетики, особенно для военных, которые зависят от энергии в точных локациях", - отметил согенеральный директор Overview Energy Дарко Филиппи.

Читайте больше: Защита без ракет на высоте 36 000 км: Франция готовит космическую программу Yoda

Милитарное применение и график испытаний

В рамках программы OECIF специалисты Overview Energy будут сотрудничать с военными непосредственно на операционных объектах. Разработчики будут собирать требования на этапе проектирования, после чего вернутся с готовым оборудованием для полевых испытаний.

Технология призвана решить проблему энергообеспечения удаленных или ограниченных в ресурсах баз, обычно зависящих от регулярных топливных конвоев. Система также позволит перенаправлять энергию между континентами в зависимости от изменения потребностей.

Первая демоверсия и развертывание планируются по следующему графику:

2028 год : интеграция маяка в первый демонстрационный спутник для испытаний в космосе;

: интеграция маяка в первый демонстрационный спутник для испытаний в космосе; 2030 год: начало развертывания полноценной спутниковой группировки на геостационарной орбите (GEO).

Руководитель портфеля боевой энергетики OECIF Кристофер Де Пума подчеркнул, что разработка обеспечит точную и безопасную поставку энергии с орбиты.

"Эта награда продвинула ключевую технологию для безопасной доставки устойчивой энергии военнослужащим", - заявил Де Пума.

К слову, технология уже прошла предварительные испытания - энергию успешно передавали с подвижной воздушной платформы, подтвердив точность систем отслеживания и наведения.