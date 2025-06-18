Ці продукти захищають шкіру від сонця: обовʼязково їжте їх влітку

Деякі продукти здатні підвищувати природний захист шкіри від ультрафіолету. Вони багаті на антиоксиданти, вітаміни А, С, Е та каротиноїди, які допомагають зменшити вплив сонячного випромінювання на шкіру.

РБК-Україна повідомляє, які саме продукти обов'язково мають бути у раціоні кожного влітку.

Морква, гарбуз, манго

Бета-каротин у цих продуктах накопичується в шкірі та зменшує чутливість до сонця. Він дає "здоровий" відтінок шкірі. Ефект накопичується при щоденному вживанні 2-3 тижні.

Антиоксиданти (вітамін C, E) у продукті нейтралізують вільні радикали, що утворюються під дією сонця, і запобігають пошкодженню клітин.

Хоча ці продукти можуть підвищити природний захист шкіри, вони не замінюють сонцезахисний крем! Їх варто включати в раціон регулярно, особливо в літній сезон.

Помідори та томатна паста

Лікопін у помідорах та томатній пасті є антиоксидантом, що зменшує еритему (почервоніння) після УФ. Особливо ефективний у варених томатах.

До того ж томати можуть підвищувати природний захист шкіри від сонячних опіків при регулярному споживанні.

Ягоди

Сюди відноситься чорниця, ожина та малина. Такі ягоди містять антоціани та поліфеноли, які здатні захистити судини шкіри, зменшити запалення та покращити регенерацію.

Вітамін С у ягодах також:

сприяє синтезу колагену, що важливо для відновлення шкіри

посилює захист від фотостаріння

Найкраще - вживати свіжі ягоди щодня, або додавати їх у смузі, каші чи йогурти.

Оливкова олія

Багата на антиоксиданти, зокрема:

вітамін Е - захищає клітини шкіри від ушкоджень ультрафіолетом

поліфеноли - зменшують запалення та окислювальний стрес, який виникає під дією сонця

Містить також ненасичені жирні кислоти, які:

підтримують гідратацію та еластичність шкіри

сприяють відновленню клітин після UV-пошкоджень

Темний шоколад (70% какао)

Флавоноїди (особливо епікатехіни):

підвищують стійкість шкіри до ультрафіолетового випромінювання (знижують ризик опіків)

покращують кровообіг у шкірі, що сприяє її зволоженню та живленню

зменшують запалення та окислювальний стрес, викликаний УФ-променями

Жирна риба (лосось, скумбрія)

Жирна риба (лосось, скумбрія, сардини, оселедець) дійсно може допомагати захищати шкіру від сонця, завдяки високому вмісту:

омега-3 жирних кислот, які мають протизапальну дію й можуть знижувати пошкодження шкіри від УФ-випромінювання

вітаміну D, який підтримує здоров’я шкіри

антиоксидантів (наприклад, астаксантину в лососі), які зменшують оксидативний стрес, викликаний сонцем

Горіхи та насіння

Завдяки вмісту корисних жирів, антиоксидантів та вітамінів, вони діють на шкіру так: