Эти продукты защищают кожу от солнца: обязательно ешьте их летом

Некоторые продукты способны повышать естественную защиту кожи от ультрафиолета. Они богаты антиоксидантами, витаминами А, С, Е и каротиноидами, которые помогают уменьшить воздействие солнечного излучения на кожу.

РБК-Украина сообщает, какие именно продукты обязательно должны быть в рационе каждого летом.

Морковь, тыква, манго

Бета-каротин в этих продуктах накапливается в коже и уменьшает чувствительность к солнцу. Он дает "здоровый" оттенок коже. Эффект накапливается при ежедневном употреблении 2-3 недели.

Антиоксиданты (витамин C, E) в продукте нейтрализуют свободные радикалы, образующиеся под действием солнца, и предотвращают повреждение клеток.

Хотя эти продукты могут повысить естественную защиту кожи, они не заменяют солнцезащитный крем! Их стоит включать в рацион регулярно, особенно в летний сезон.

Помидоры и томатная паста

Ликопин в помидорах и томатной пасте является антиоксидантом, который уменьшает эритему (покраснение) после УФ. Особенно эффективен в вареных томатах.

К тому же томаты могут повышать естественную защиту кожи от солнечных ожогов при регулярном потреблении.

Ягоды

Сюда относится черника, ежевика и малина. Такие ягоды содержат антоцианы и полифенолы, которые способны защитить сосуды кожи, уменьшить воспаление и улучшить регенерацию.

Витамин С в ягодах также:

способствует синтезу коллагена, что важно для восстановления кожи

усиливает защиту от фотостарения

Лучше всего - употреблять свежие ягоды ежедневно, или добавлять их в смузи, каши или йогурты.

Оливковое масло

Богатое на антиоксиданты, в частности:

витамин Е - защищает клетки кожи от повреждений ультрафиолетом

полифенолы - уменьшают воспаление и окислительный стресс, который возникает под действием солнца

Содержит также ненасыщенные жирные кислоты, которые:

поддерживают гидратацию и эластичность кожи

способствуют восстановлению клеток после UV-повреждений

Темный шоколад (70% какао)

Флавоноиды (особенно эпикатехины):

повышают устойчивость кожи к ультрафиолетовому излучению (снижают риск ожогов)

улучшают кровообращение в коже, что способствует ее увлажнению и питанию

уменьшают воспаление и окислительный стресс, вызванный УФ-лучами

Жирная рыба (лосось, скумбрия)

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины, сельдь) действительно может помогать защищать кожу от солнца, благодаря высокому содержанию:

омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием и могут снижать повреждение кожи от УФ-излучения

витамина D, который поддерживает здоровье кожи

антиоксидантов (например, астаксантина в лососе), которые уменьшают оксидативный стресс, вызванный солнцем

Орехи и семена

Благодаря содержанию полезных жиров, антиоксидантов и витаминов, они действуют на кожу так: