Эти продукты защищают кожу от солнца: обязательно ешьте их летом
Некоторые продукты способны повышать естественную защиту кожи от ультрафиолета. Они богаты антиоксидантами, витаминами А, С, Е и каротиноидами, которые помогают уменьшить воздействие солнечного излучения на кожу.
РБК-Украина сообщает, какие именно продукты обязательно должны быть в рационе каждого летом.
Морковь, тыква, манго
Бета-каротин в этих продуктах накапливается в коже и уменьшает чувствительность к солнцу. Он дает "здоровый" оттенок коже. Эффект накапливается при ежедневном употреблении 2-3 недели.
Антиоксиданты (витамин C, E) в продукте нейтрализуют свободные радикалы, образующиеся под действием солнца, и предотвращают повреждение клеток.
Хотя эти продукты могут повысить естественную защиту кожи, они не заменяют солнцезащитный крем! Их стоит включать в рацион регулярно, особенно в летний сезон.
Помидоры и томатная паста
Ликопин в помидорах и томатной пасте является антиоксидантом, который уменьшает эритему (покраснение) после УФ. Особенно эффективен в вареных томатах.
К тому же томаты могут повышать естественную защиту кожи от солнечных ожогов при регулярном потреблении.
Ягоды
Сюда относится черника, ежевика и малина. Такие ягоды содержат антоцианы и полифенолы, которые способны защитить сосуды кожи, уменьшить воспаление и улучшить регенерацию.
Витамин С в ягодах также:
- способствует синтезу коллагена, что важно для восстановления кожи
- усиливает защиту от фотостарения
Лучше всего - употреблять свежие ягоды ежедневно, или добавлять их в смузи, каши или йогурты.
Оливковое масло
Богатое на антиоксиданты, в частности:
- витамин Е - защищает клетки кожи от повреждений ультрафиолетом
- полифенолы - уменьшают воспаление и окислительный стресс, который возникает под действием солнца
Содержит также ненасыщенные жирные кислоты, которые:
- поддерживают гидратацию и эластичность кожи
- способствуют восстановлению клеток после UV-повреждений
Темный шоколад (70% какао)
Флавоноиды (особенно эпикатехины):
- повышают устойчивость кожи к ультрафиолетовому излучению (снижают риск ожогов)
- улучшают кровообращение в коже, что способствует ее увлажнению и питанию
- уменьшают воспаление и окислительный стресс, вызванный УФ-лучами
Жирная рыба (лосось, скумбрия)
Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины, сельдь) действительно может помогать защищать кожу от солнца, благодаря высокому содержанию:
- омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием и могут снижать повреждение кожи от УФ-излучения
- витамина D, который поддерживает здоровье кожи
- антиоксидантов (например, астаксантина в лососе), которые уменьшают оксидативный стресс, вызванный солнцем
Орехи и семена
Благодаря содержанию полезных жиров, антиоксидантов и витаминов, они действуют на кожу так:
- витамин Е - присутствует в миндале, семенах подсолнечника, фундука. Это мощный антиоксидант, который помогает уменьшить повреждение клеток кожи от ультрафиолетового излучения
- омега-3 жирные кислоты - особенно много их в льняном семени, чиа и грецких орехах. Они уменьшают воспалительные процессы в организме и коже, что может уменьшить чувствительность к солнцу
- цинк и селен - эти минералы (присутствуют в тыквенных семечках, кешью, бразильском орехе) поддерживают здоровье кожи и способствуют ее восстановлению после воздействия УФ-лучей
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога и диетолога Марии Жигалиной-Гриценюк, сайты Journal of Nutrition и Harvard Health.