ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эти продукты защищают кожу от солнца: обязательно ешьте их летом

Среда 18 июня 2025 09:18
UA EN RU
Эти продукты защищают кожу от солнца: обязательно ешьте их летом Названы продукты, которые защищают кожу от солнца летом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые продукты способны повышать естественную защиту кожи от ультрафиолета. Они богаты антиоксидантами, витаминами А, С, Е и каротиноидами, которые помогают уменьшить воздействие солнечного излучения на кожу.

РБК-Украина сообщает, какие именно продукты обязательно должны быть в рационе каждого летом.

Морковь, тыква, манго

Бета-каротин в этих продуктах накапливается в коже и уменьшает чувствительность к солнцу. Он дает "здоровый" оттенок коже. Эффект накапливается при ежедневном употреблении 2-3 недели.

Антиоксиданты (витамин C, E) в продукте нейтрализуют свободные радикалы, образующиеся под действием солнца, и предотвращают повреждение клеток.

Хотя эти продукты могут повысить естественную защиту кожи, они не заменяют солнцезащитный крем! Их стоит включать в рацион регулярно, особенно в летний сезон.

Помидоры и томатная паста

Ликопин в помидорах и томатной пасте является антиоксидантом, который уменьшает эритему (покраснение) после УФ. Особенно эффективен в вареных томатах.

К тому же томаты могут повышать естественную защиту кожи от солнечных ожогов при регулярном потреблении.

Ягоды

Сюда относится черника, ежевика и малина. Такие ягоды содержат антоцианы и полифенолы, которые способны защитить сосуды кожи, уменьшить воспаление и улучшить регенерацию.

Витамин С в ягодах также:

  • способствует синтезу коллагена, что важно для восстановления кожи
  • усиливает защиту от фотостарения

Лучше всего - употреблять свежие ягоды ежедневно, или добавлять их в смузи, каши или йогурты.

Оливковое масло

Богатое на антиоксиданты, в частности:

  • витамин Е - защищает клетки кожи от повреждений ультрафиолетом
  • полифенолы - уменьшают воспаление и окислительный стресс, который возникает под действием солнца

Содержит также ненасыщенные жирные кислоты, которые:

  • поддерживают гидратацию и эластичность кожи
  • способствуют восстановлению клеток после UV-повреждений

Темный шоколад (70% какао)

Флавоноиды (особенно эпикатехины):

  • повышают устойчивость кожи к ультрафиолетовому излучению (снижают риск ожогов)
  • улучшают кровообращение в коже, что способствует ее увлажнению и питанию
  • уменьшают воспаление и окислительный стресс, вызванный УФ-лучами

Жирная рыба (лосось, скумбрия)

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины, сельдь) действительно может помогать защищать кожу от солнца, благодаря высокому содержанию:

  • омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием и могут снижать повреждение кожи от УФ-излучения
  • витамина D, который поддерживает здоровье кожи
  • антиоксидантов (например, астаксантина в лососе), которые уменьшают оксидативный стресс, вызванный солнцем

Орехи и семена

Благодаря содержанию полезных жиров, антиоксидантов и витаминов, они действуют на кожу так:

  • витамин Е - присутствует в миндале, семенах подсолнечника, фундука. Это мощный антиоксидант, который помогает уменьшить повреждение клеток кожи от ультрафиолетового излучения
  • омега-3 жирные кислоты - особенно много их в льняном семени, чиа и грецких орехах. Они уменьшают воспалительные процессы в организме и коже, что может уменьшить чувствительность к солнцу
  • цинк и селен - эти минералы (присутствуют в тыквенных семечках, кешью, бразильском орехе) поддерживают здоровье кожи и способствуют ее восстановлению после воздействия УФ-лучей

Вас может заинтересовать

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога и диетолога Марии Жигалиной-Гриценюк, сайты Journal of Nutrition и Harvard Health.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровая еда Здоровье
Новости
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде