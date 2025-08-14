Сонце, спека та антициклон Julia: якою буде погода в Україні завтра

15 серпня в Україні пануватиме антициклон Julia, тому по всій території України очікується суха, переважно сонячна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру .

Погода в Україні

Температура повітря у всіх регіонах України завтра буде +23+28 градусів, на Закарпатті та в Криму до +30 градусів.

Але, за прогнозами синоптика, спека ще повернеться.

Зазначимо, за прогнозами Укргідрометцентру, 15 серпня найпрохолодніше вночі може бути у Чернівцях +11-13 градусів. Вдень температура повітря там прогріється до + 27-29 градусів.

Найтеплішою на заході очікується погода в Ужгороді: вночі + 15-17 градусів, вдень + 31-33 градуси.

Погода в Києві

У Києві 15-го серпня без опадів, вдень очікується близько +25 градусів.

Чого чекати наступного тижня

Наталка Діденко повідомила, що впродовж неділі 17 серпня та понеділка 18 серпня спека в Україні лише посилиться.

Але, за її словами, наступного вівторка, 19 серпня, у більшості областей країни температура поступово знижуватиметься.

Як захиститися від спеки

Аби зменшити негативний вплив спеки на організм та зберегти здоров’я, фахівці радять дотримуватись таких правил: