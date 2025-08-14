Сонце, спека та антициклон Julia: якою буде погода в Україні завтра
15 серпня в Україні пануватиме антициклон Julia, тому по всій території України очікується суха, переважно сонячна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.
Погода в Україні
Температура повітря у всіх регіонах України завтра буде +23+28 градусів, на Закарпатті та в Криму до +30 градусів.
Але, за прогнозами синоптика, спека ще повернеться.
Зазначимо, за прогнозами Укргідрометцентру, 15 серпня найпрохолодніше вночі може бути у Чернівцях +11-13 градусів. Вдень температура повітря там прогріється до + 27-29 градусів.
Найтеплішою на заході очікується погода в Ужгороді: вночі + 15-17 градусів, вдень + 31-33 градуси.
Погода в Києві
У Києві 15-го серпня без опадів, вдень очікується близько +25 градусів.
Чого чекати наступного тижня
Наталка Діденко повідомила, що впродовж неділі 17 серпня та понеділка 18 серпня спека в Україні лише посилиться.
Але, за її словами, наступного вівторка, 19 серпня, у більшості областей країни температура поступово знижуватиметься.
Як захиститися від спеки
Аби зменшити негативний вплив спеки на організм та зберегти здоров’я, фахівці радять дотримуватись таких правил:
- пити не менше 2 літрів води на день, адже під час спеки організм втрачає багато рідини через потовиділення;
- перебувати у приміщенні з кондиціонером;
- носити одяг з натуральних тканин - бавовни або льону - переважно світлих кольорів;
- захищати шкіру від сонця за допомогою сонцезахисних кремів та капелюхів з широкими полями;
- обмежити фізичні навантаження під час найвищої добової температури.
