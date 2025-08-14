ua en ru
Сонце, спека та антициклон Julia: якою буде погода в Україні завтра

Україна, Четвер 14 серпня 2025 12:32
Сонце, спека та антициклон Julia: якою буде погода в Україні завтра Фото: в Україні утримається спекотна погода (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

15 серпня в Україні пануватиме антициклон Julia, тому по всій території України очікується суха, переважно сонячна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Температура повітря у всіх регіонах України завтра буде +23+28 градусів, на Закарпатті та в Криму до +30 градусів.

Але, за прогнозами синоптика, спека ще повернеться.

Зазначимо, за прогнозами Укргідрометцентру, 15 серпня найпрохолодніше вночі може бути у Чернівцях +11-13 градусів. Вдень температура повітря там прогріється до + 27-29 градусів.

Найтеплішою на заході очікується погода в Ужгороді: вночі + 15-17 градусів, вдень + 31-33 градуси.

Погода в Києві

У Києві 15-го серпня без опадів, вдень очікується близько +25 градусів.

Чого чекати наступного тижня

Наталка Діденко повідомила, що впродовж неділі 17 серпня та понеділка 18 серпня спека в Україні лише посилиться.

Але, за її словами, наступного вівторка, 19 серпня, у більшості областей країни температура поступово знижуватиметься.

Як захиститися від спеки

Аби зменшити негативний вплив спеки на організм та зберегти здоров’я, фахівці радять дотримуватись таких правил:

  • пити не менше 2 літрів води на день, адже під час спеки організм втрачає багато рідини через потовиділення;
  • перебувати у приміщенні з кондиціонером;
  • носити одяг з натуральних тканин - бавовни або льону - переважно світлих кольорів;
  • захищати шкіру від сонця за допомогою сонцезахисних кремів та капелюхів з широкими полями;
  • обмежити фізичні навантаження під час найвищої добової температури.

Раніше РБК-Україна писало, що 2024 рік став найспекотнішим в історії людства, а його наслідки виявилися руйнівними.

Також ми писали, що травень 2025 року став другим найтеплішим за всю історію спостережень у світі, але в Україну приніс прохолоду та подекуди заморозки на поверхні ґрунту.

Також читайте на РБК-Україна скільки температурних рекордів було зафіксовано в липні в Україні.

