Сонце можна "записати"? Як в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва (фото)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли відзначають Міжнародний день пошуку веселки та чим він цікавий.

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