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Сонце можна "записати"? Як в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва (фото)

Визначити тривалість сонячного сяйва "голими руками" не вийде (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Не всі знають про те, що сонце можна "записати". Тож у Сумському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, як саме на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу обласного центру у Facebook.

Як визначають тривалість сонячного сяйва

Українцям розповіли, що в цілому існують різні методи визначення тривалості сонячного сяйва.

Проте у метеорологічній практиці використовують в основному "метод пропалювання". Його реалізовують завдяки спеціальному приладу - геліографу.

Визначити тривалість сонячного сяйва допомагає геліограф (фото: facebook.com/sumy.hmc/Братуха Анастасія)

При цьому, за словами експертів, реєструється час, впродовж якого інтенсивність прямої сонячної радіації достатня, щоб пропалити спеціальну стрічку, закріплену в оптичному фокусі скляної кулі.

Пропалена у геліографі сонячною радіацією стрічка (фото: facebook.com/sumy.hmc/Братуха Анастасія)

Уточнюється, що на метеомайданчику геліограф:

  • встановлюють на горизонтальній підставці;
  • міцно закріплюють на бетонному або дерев'яному стовпі висотою 2 м.

"Місце встановлення приладу повинно бути відкрите сонцю за будь-якого його положення", - наголосили спеціалісти.

Геліограф, встановлений на метеостанції "Конотоп" (фото: facebook.com/sumy.hmc/Братуха Анастасія)

Насамкінець в обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що вимірювання тривалості сонячного сяйва - це щодобове визначення сумарних за кожну годину пропалин на стрічках геліографа.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли відзначають Міжнародний день пошуку веселки та чим він цікавий.

Читайте також, яке казкове явище в небі над Сумською областю помітили нещодавно місцеві мешканці.

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