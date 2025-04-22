Магія в небі. Над Сумською областю помітили казкове явище (фото)
У небі над Сумською областю помітили вражаюче природнє явище. Йдеться про полярне сяйво з казковими яскравими відтінками.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.
Де саме та коли зазнімкували полярне сяйво
Згідно з інформацією облцентру з гідрометеорології, полярне сяйво спостерігалось вчора ввечері (у понеділок, 21 квітня 2025 року) в небі над Сумською областю.
Неймовірні відтінки зоряного неба (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасія Братуха)
Уточнюється, що світлини, опубліковані установою, зробила в місті Конотоп Анастасія Братуха.
У цей кадр потрапило не лише полярне сяйво (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасія Братуха)
"А ви спостерігали полярне сяйво? Діліться вашими фото у коментарях", - закликали українців.
Публікація обласного центру (скриншот: facebook.com/sumy.hmc)
Зазначимо, що за інформацією Українського гідрометеорологічного центру, полярне сяйво - це спорадичне явище в іоносфері, яке виражається в люмінесценції (світінні) розрідженого повітря на висотах:
- від декількох десятків (інколи від 60) кілометрів;
- до декількох сотень (інколи понад 1000) кілометрів.
Експерти установи розповіли, що полярні сяйва спостерігаються переважно у високих та помірних широтах обох півкуль (притому в обох півкулях і на всіх довготах одночасно), але з різною інтенсивністю.
Полярне сяйво над Сумською областю (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасія Братуха)
Ширина областей, які світяться, може досягати 100 км. А тривалість полярного сяйва - від десятків хвилин до декількох діб.
Інколи це явище можуть називати також "північне сяйво". Рідше - "південне сяйво".
Уточнюється, що найчастіше можна спостерігати сяйва:
- червоного кольору;
- зеленого кольору;
- фіолетового кольору.
Забарвлення полярного сяйва над Сумською областю - ближче до рожевого (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасія Братуха)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в липні минулого року українці помітили в небі незвичне блакитне сяйво, не схоже ні на що відоме багатьом.
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