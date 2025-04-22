Магія в небі. Над Сумською областю помітили казкове явище (фото)

У небі над Сумською областю помітили вражаюче природнє явище. Йдеться про полярне сяйво з казковими яскравими відтінками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Де саме та коли зазнімкували полярне сяйво

Згідно з інформацією облцентру з гідрометеорології, полярне сяйво спостерігалось вчора ввечері (у понеділок, 21 квітня 2025 року) в небі над Сумською областю.

Неймовірні відтінки зоряного неба (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасія Братуха)

Уточнюється, що світлини, опубліковані установою, зробила в місті Конотоп Анастасія Братуха.

У цей кадр потрапило не лише полярне сяйво (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасія Братуха)

"А ви спостерігали полярне сяйво? Діліться вашими фото у коментарях", - закликали українців.

Публікація обласного центру (скриншот: facebook.com/sumy.hmc)

Зазначимо, що за інформацією Українського гідрометеорологічного центру, полярне сяйво - це спорадичне явище в іоносфері, яке виражається в люмінесценції (світінні) розрідженого повітря на висотах:

від декількох десятків (інколи від 60) кілометрів;

до декількох сотень (інколи понад 1000) кілометрів.

Експерти установи розповіли, що полярні сяйва спостерігаються переважно у високих та помірних широтах обох півкуль (притому в обох півкулях і на всіх довготах одночасно), але з різною інтенсивністю.

Полярне сяйво над Сумською областю (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасія Братуха)

Ширина областей, які світяться, може досягати 100 км. А тривалість полярного сяйва - від десятків хвилин до декількох діб.

Інколи це явище можуть називати також "північне сяйво". Рідше - "південне сяйво".

Уточнюється, що найчастіше можна спостерігати сяйва:

червоного кольору;

зеленого кольору;

фіолетового кольору.

Забарвлення полярного сяйва над Сумською областю - ближче до рожевого (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасія Братуха)