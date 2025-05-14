Солнце можно "записать"? Как в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния (фото)

Напомним, ранее мы рассказывали, когда отмечают Международный день поиска радуги и чем он интересен.

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