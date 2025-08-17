Сонце в Діві подарує особливе щастя 5 знакам Зодіаку: астролог сказала, до чого готуватися

Яким знакам Зодіаку скоро посміхнеться доля

"22 серпня Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснює інгресію до знаку Діви", - розповіла астролог.

Сонце буде перебувати у шостому знаку Зодіаку до 22 вересня 2025 року.

Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Діви️

Козероги️

Тельці

Скорпіони

Раки️.

Уважними з його дією у цей період треба бути:

Стрільцям

Рибам️

Близнюкам️.

"У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з медициною, державною службою, наукою, комерційною діяльністю, педагогікою, подорожами, відрядженнями", - пояснила Соловйова.

Таке положення сприяє:

секретарям

видавцям

працівникам зі сфери обслуговування

клеркам

фармацевтам

представникам компаній.

"Для Сонця Діва - нейтральний знак, але тут воно буде сприяти проявам раціональності, практичності, реалістичності, логіки, тверезості розуму", - наголосила експерт.