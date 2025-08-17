Солнце в Деве подарит особое счастье 5 знакам Зодиака: астролог сказала, к чему готовиться

Уже очень скоро Солнце окажется в особом положении, благодаря чему представителей 5 знаков Зодиака ждет начало счастливого периода. Но еще 3 следует быть внимательными.
Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева рассказала, когда Солнце подарит перемены и кому повезет больше всего.
"22 августа Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, совершает ингрессию в знак Девы", - рассказала астролог.
Солнце будет находиться в шестом знаке Зодиака до 22 сентября 2025 года.
"В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с медициной, государственной службой, наукой, коммерческой деятельностью, педагогикой, путешествиями, командировками", - пояснила Соловьева.
"Для Солнца Дева - нейтральный знак, но здесь оно будет способствовать проявлениям рациональности, практичности, реалистичности, логики, трезвости ума", - подчеркнула эксперт.
Вас может заинтересовать