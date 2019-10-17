Сондленд дал показания по делу об импичменте Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал послу США в ЕС Гордону Сондленду, бывшему представителю США в Украине Курту Волкеру и министру энергетики Рику Перри привлечь Руди Джулиани к политике в отношении Украины. Об этом Сондленд заявил в Конгрессе США, передает CNN.

По его словам, американский лидер был скептически настроен относительно реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

"Президент Трамп был скептичен в отношении того, что Украина серьезно относится к реформам и борьбе с коррупцией, и он приказал нам... поговорить с господином Джулиани об этих сомнениях. Всем нам было очевидно, что ключом к изменению мнения президента об Украине был господин Джулиани", - заявил Сондленд.

По его словам, он, Перри и Волкер "были расстроены" указанием президента привлечь Джулиани.

"По нашему мнению, за все аспекты политики США в отношении Украины должны отвечать сотрудники Государственного департамента, а не личный адвокат президента", - сообщил он.

Также он утверждает, что поздно понял, что повестка Джулиани включает "усилия по подталкиванию украинцев к расследованию вице-президента Байдена, или его сына, или вовлечения украинцев в избирательную кампании в 2020 году (в США - ред.)".

По словам посла США в ЕС, Джулиани подчеркивал, что президент США хочет публичного заявления от президента Украины Владимира Зеленского, подтверждающего, что Украина займется борьбой с коррупцией. Джулиани, при этом, отдельно упомянул американские выборы 2016 года и Burisma как две антикоррупционные темы, важные для президента, утверждает посол.

Также он вспомнил ситуацию, когда у временного поверенного США в делах Украины Уильяма Тейлора возникли сомнения, что Украина сможет связать приостановку военной помощи Украине и президентские выборы в США в 2020 году.

Сондленд утверждает, что позвонил Трампу. "Я спросил его: "Что вы хотите от Украины?" Президент ответил: "Ничего. Никаких услуга за услугу", он повторил это несколько раз. И я вспоминаю, что президент был в плохом настроении", - рассказал Сондленд.

Напомним, 16 октября показания дал бывший высокопоставленный дипломат Майкл Маккинли. Ранее также бывший посол США в Украине Мари Йованович прибыла в Палату представителей для предоставления показаний.

Отметим, президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента через телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.