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Сондленд дает показания в рамках процедуры импичмента Трампа

Новости » Политика    17.10.2019 - 18:30
Сондленд дает показания в рамках процедуры импичмента Трампа
Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

Посол США в Евросоюзе считается ключевым свидетелем в рамках расследования

Постоянный представитель США в Евросоюзе Гордон Сондленд дает показания на закрытых слушаниях Палаты представителей в рамках расследования из-за начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC news.

Сообщается, что показания Сондленда имеют особую важность, поскольку обнаруженная СМС-переписка и слова других свидетелей указывают на то, что он играл ключевую роль в диалоге с Украиной, который лег в основу расследования.

Сондленду, чье имя упоминалось в докладной записке осведомителя из разведки, наверняка будут задавать вопросы о переписке, которая указывает, что он вместе с двумя другими дипломатами пытался продвигать интересы президента Дональда Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани.

В сообщениях дипломаты обсуждали договоренность, в соответствии с которой президенту Украины Владимиру Зеленскому обещали организовать визит в Белый дом в обмен на публичное заявление о том, что Украина начнет расследование по поводу президентских выборов 2016 года в США и деятельности газовой компании Burisma.

Согласно записке Сондленда, которая есть в распоряжении NBC News, он намерен заявить, что Джулиани сказал ему, что Трамп хотел, чтобы новое правительство Украины провело расследование по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы 2016 года, а также по делу компании Burisma.

Сондланд расскажет о том, что Джулиани даже упомянул, что убедил украинцев расследовать дело о взломе компьютерных серверов Демократического национального комитета в 2016 году.

Напомним, 16 октября показания дал бывший высокопоставленный дипломат Майкл Маккинли. Ранее также бывший посол США в Украине Мари Йованович прибыла в Палату представителей для предоставления показаний.

Как сообщало РБК-Украина, президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента через телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

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