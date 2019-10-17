Сондленд дав свідчення у справі про імпічмент Трампа

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав послу США в ЄС Гордону Сондленду, колишньому представнику США в Україні Курту Волкеру і міністру енергетики Ріку Перрі залучити Руді Джуліані до політики щодо України. Про це Сондленд заявив у Конгрессі США, передає CNN.

За його словами, американський лідер був скептично налаштований щодо реформ і боротьби з корупцією в Україні.

"Президент Трамп був скептичний щодо того, що Україна серйозно ставиться до реформ і боротьби з корупцією, і він наказав нам ... поговорити з паном Джуліані про ці сумнівах. Всім нам було очевидно, що ключем до зміни думки президента про Україну був пан Джуліані ", - заявив Сондленд.

За його словами, він, Перрі і Волкер "були засмучені" вказівки президента залучити Джуліані.

"На нашу думку, за всі аспекти політики США щодо України повинні відповідати співробітники Державного департаменту, а не особистий адвокат президента", - повідомив він.

Також він стверджує, що пізно зрозумів, що повістка Джуліані включає "зусилля по підштовхування українців до розслідування віце-президента Байдена, або його сина, або залучення українців до виборчої кампанії в 2020 році (в США - ред.)".

За словами посла США в ЄС, Джуліані підкреслював, що президент США хоче публічної заяви від президента України Володимира Зеленського, що підтверджує, що Україна займеться боротьбою з корупцією. Джуліані, при цьому, окремо згадав американські вибори 2016 року і Burisma як дві антикорупційні теми, важливі для президента, стверджує посол.

Також він згадав ситуацію, коли у тимчасовому повіреному США в справах України Вільяма Тейлора виникли сумніви, що Україна зможе зв'язати припинення військової допомоги Україні і президентські вибори в США в 2020 році.

Сондленд стверджує, що подзвонив Трампу. "Я запитав його:" Що ви хочете від України? "Президент відповів:" Нічого. Ніяких послуга за послугу ", він повторив це кілька разів. І я згадую, що президент був у поганому настрої", - розповів Сондленд.

Нагадаємо, 16 жовтня свідчення дав колишній високопоставлений дипломат Майкл Маккінлі. Раніше також колишній посол США в Україні Марі Йованович прибула в Палату представників для надання свідчень.

Відзначимо, президенту США Дональда Трампа оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байде