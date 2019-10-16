Экс-помощник Помпео даст показания в рамках процедуры импичмента Трампа

Фото: Майкл Маккинли (andina.pe)

На прошлой неделе Майкл Маккинли покинул свой пост

Бывший высокопоставленный дипломат Майкл Маккинли даст показания в рамках расследования из-за начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Маккинли не имеет прямого отношения к истории с Украиной, которая оказалась в центре расследования, однако может предоставить ценные сведения о том, как эту ситуацию обсуждали в Госдепартаменте, поскольку с мая 2018 года служил высокопоставленным советником Помпео.

Маккинли занимал ряд дипломатических постов, в том числе он был послом в Афганистане, Колумбии и Перу, Маккинли служил послом в Бразилии в прошлом году, когда Помпео нанял его в качестве советника.

Напомним, 11 октября старший советник госсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккинли ушел в отставку из-за дела по Украине. Сообщается, что Маккинли ушел с поста из-за того, что Помпео публично не поддержал дипломатов, оказавшихся втянутыми в скандал вокруг Украины и из-за визита дипломатического персонала в Конгресс по этому делу.

Также РБК-Украина сообщало, что бывший посол США в Украине Мари Йованович в Палате представителей дала показания в рамках расследования из-за начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа.