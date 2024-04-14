Сон за кермом: як зберегти пильність під час подорожі

Довге керування автомобілем дуже виснажує, а втомлений водій - це джерело підвищеної небезпеки на дорозі, що може закінчитися трагедією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Патрульної поліції Києва в Telegram.

Усе це - ознаки втоми мозку й сонливості. В цьому разі необхідно зупинитися та перепочити на узбіччі.

Раніше поліція нагадала водіям про одне з "найпопулярніших" порушень на дорогах, штраф за яке становить майже 700 гривень.

Крім того, РБК-Україна розповідало, які документи потрібні для переоформлення авто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.