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Сон за рулем: как сохранить бдительность во время путешествия

Воскресенье 14 апреля 2024 22:44
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Сон за рулем: как сохранить бдительность во время путешествия Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Долгое управление автомобилем очень истощает, а уставший водитель - это источник повышенной опасности на дороге, что может закончиться трагедией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киева в Telegram.

Что делать, чтобы не уснуть за рулем:

  • хорошо выспитесь перед поездкой (здоровый сон должен длиться не менее 7 часов, но перед поездкой, поспите как можно дольше);
  • избегайте поездок за рулем в часы, когда вы обычно спите;
  • перед поездкой не употребляйте лекарства, которые вызывают сонливость;
  • поддерживайте разговор с пассажирами - интересный разговор отлично стимулирует работу головного мозга;
  • держите салон авто в прохладе, это вас взбодрит;
  • делайте перерывы каждые два часа, даже если вам кажется, что вы не устали;
  • во время остановки занимайтесь физическими упражнениями или дремлите 15-20 минут.

Как понять, что возникла сонливость и стоит остановиться?

  • вы поймали себя на мысли, что только что моргнули (когда не хочется спать, моргание происходит так быстро, что мы этого не замечаем, а когда хочется спать - веки тяжелеют и закрываются медленно);
  • ви часто зеваете и трудно держать глаза открытыми;
  • не можете вспомнить, какой последний дорожный знак проехали;
  • руки стали тяжелыми, вы непроизвольно отпускаете педаль газа.

Все это - признаки усталости мозга и сонливости. В этом случае необходимо остановиться и передохнуть на обочине.

Ранее полиция напомнила водителям об одном из самых "популярных" нарушений на дорогах, штраф за которое составляет почти 700 гривен.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, какие документы необходимы для переоформления авто.

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