Сон за рулем: как сохранить бдительность во время путешествия

Долгое управление автомобилем очень истощает, а уставший водитель - это источник повышенной опасности на дороге, что может закончиться трагедией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киева в Telegram.

Что делать, чтобы не уснуть за рулем: хорошо выспитесь перед поездкой (здоровый сон должен длиться не менее 7 часов, но перед поездкой, поспите как можно дольше);

избегайте поездок за рулем в часы, когда вы обычно спите;

перед поездкой не употребляйте лекарства, которые вызывают сонливость;

поддерживайте разговор с пассажирами - интересный разговор отлично стимулирует работу головного мозга;

держите салон авто в прохладе, это вас взбодрит;

делайте перерывы каждые два часа, даже если вам кажется, что вы не устали;

во время остановки занимайтесь физическими упражнениями или дремлите 15-20 минут. Как понять, что возникла сонливость и стоит остановиться? вы поймали себя на мысли, что только что моргнули (когда не хочется спать, моргание происходит так быстро, что мы этого не замечаем, а когда хочется спать - веки тяжелеют и закрываются медленно);

ви часто зеваете и трудно держать глаза открытыми;

не можете вспомнить, какой последний дорожный знак проехали;

руки стали тяжелыми, вы непроизвольно отпускаете педаль газа. Все это - признаки усталости мозга и сонливости. В этом случае необходимо остановиться и передохнуть на обочине.