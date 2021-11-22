Сомневаются из-за России: Кулеба объяснил, почему Украина до сих пор не в НАТО

Евроатлантический курс Украины задекларирован на всех уровнях, однако на практике "российский фактор" играет свою роль. Оглядка некоторых стран-членов НАТО на мнение России мешает вступлению Украины в Альянс.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его слова в эфире телеканала "Украина 24" .

По его словам, ни одна третья сторона не будет влиять на решение об отношениях Украины и НАТО.

"К сожалению, несколько стран-членов НАТО все еще, обдумывая решение о перспективе членства Украины в Альянсе, ставят себе вопрос - что на это скажет Россия? Именно поэтому мы планово с ними говорим, что прекратите смотреть на Украину через призму России", - сказал министр.

При этом Кулеба убежден, что Украина все-таки станет членом НАТО.

"Многие страны поддерживают вступление Украины в НАТО, я убежден, что это произойдет. Всему свое время. Сейчас необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО", - уверен министр.

По его словам, есть трек реформ, Украина продвинулась в реформировании страны, в частности, в военной сфере и векторе безопасности.