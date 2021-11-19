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Наращивание войск возле Украины. Генсек НАТО обратился к России

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Брюссель, Пятница 19 ноября 2021 14:12
Наращивание войск возле Украины. Генсек НАТО обратился к России Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В НАТО продолжают комментировать увеличение военной техники России у украинских границ. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенгберг обратился к Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАТО.

Он призвал Россию продемонстрировать прозрачность по наращиванию войск у границ Украины.

"Мы также видим большую и необычную концентрацию российских войск у границ Украины. Крайне важно, чтобы Россия продемонстрировала прозрачность по наращиванию своей военной мощи, обеспечила деэскалацию и снизила напряженность", - сказал он.

НАТО внимательно следит за ситуацией и продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку, добавил генсек.

Напомним, у Путина ответили, готовится ли вторжение России в Украину.

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