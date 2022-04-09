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Не сомневаюсь, что Украина предстанет суверенной после этой войны, - Джонсон

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 20:37
Не сомневаюсь, что Украина предстанет суверенной после этой войны, - Джонсон Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с глазу на глаз с премьером Британии Борисом Джонсоном. По словам последнего, он не сомневается в том, что после завершения войны Украина станет суверенной и независимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.

"Я увидел трагические последствия войны. Войны, которую нельзя оправдать.. После общения с вами и вашими коллегами, я не имею никакого сомнения, что независимая и суверенная Украина постанет после этой войны", - заявил Джонсон.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Джонсон посетил Киев с визитом сегодня. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл некоторые детали встречи премьера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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