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Не маю сумніву, що Україна постане суверенною після цієї війни, - Джонсон

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Субота 09 квітня 2022 20:37
Не маю сумніву, що Україна постане суверенною після цієї війни, - Джонсон Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів переговори віч-на-віч з прем'єром Британії Борисом Джонсоном. За словами останнього, він не має сумніву у тому, що після завершення війни Україна стане суверенною й незалежною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Джонсона і президента України Володимира Зеленського.

"Я побачив трагічні наслідки війни. Війни, яку не можна виправдати.. Після спілкування з вами та вашими колегами, я не маю жодного сумніву, що незалежна та суверенна Україна постане після цієї війни", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Джонсон завітав до Києва з візитом сьогодні. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив деякі деталі зустрічі прем'єра з президентом України Володимиром Зеленським.

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