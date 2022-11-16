Сьомий Рамштайн. Підсумки чергової зустрічі союзників України

Топ-тема та військова допомога

Як заявив міністр оборони Олексій Резніков головною темою сьогоднішньої зустрічі був захист українського неба та створення інтегрованої та ешелонованої системи ППО. За підсумками засідання голова Об'єднаного комітету начальника штабів США Марк Міллі підтвердив, що завдання союзників - створити таку систему.

"Значна частина сьогоднішніх переговорів за участю майже 50 країн була присвячена тому, як ми можемо надати Україні правильне поєднання систем ППО та боєприпасів, щоб продовжувати контролювати небо та не допустити перевагу росіян у повітрі", - зазначив він і розповів, що саме нададуть західні союзники. .

Швеція

Шведський уряд ухвалив рішення надати великий пакет військової допомоги на 287 млн доларів. До нього, зокрема, увійдуть системи протиповітряної оборони (ППО) та боєприпаси.

Зазначимо, Україна просить Швецію про поставки артилерійських систем Archer, але їх немає в цьому пакеті. Не виключено, що їх передадуть у майбутньому.

Канада

Канада залишається одним з провідних постачальників зимового спорядження для Збройних сил України. Напередодні стало відомо про допомогу на 500 млн. доларів. Кошти витратять на військове обмундирування, обладнання для спостереження та зв'язку, паливо та медикаменти.

Німеччина

Німецькі партнери вже передали боєприпаси для ракетних систем MARS II та артилерійські снаряди. Крім того, відомо про поставки тягачів для танків, автомобілів для прикордонників, запчастин для великокаліберних кулеметів, мобільних систем опалення та засобів боротьби проти дронів-камікадзе.

Греція

На сьогоднішній зустрічі у форматі "Рамштайн" грецька сторона оголосила про поставки 155-мм боєприпасів для артилерії.

Польща

Сусідня країна надасть додаткову артилерію, боєприпаси та засоби ППО ближньої дії.

Реакція на падіння ракети у Польщі

На брифінгу за результатами "Рамштайну" міністр оборони США Ллойд Остін приділив окрему увагу падінню ракети в Польщі, що призвело до загибелі двох осіб.

"Ми все ще збираємо інформацію, але ми не побачили нічого, що суперечило б попередній оцінці польського президента Анджея Дуди про те, що цей вибух, найімовірніше, був результатом падіння української ракети ППО", - зазначив він.

Остін також запевнив, що незважаючи на те, якими будуть результати розслідування, відповідальність покладається на Росію. Оскільки напередодні вона завдала масованих ракетних ударів по українській цивільній інфраструктурі.

Глава Пентагону додав, що цей інцидент став ще одним нагадуванням про нерозсудливість Росії, а Україна має фундаментальне право захищати себе. І США продовжать підтримувати її у цьому.

Докладніше про те, що сталося, - у матеріалі "Польща під ударом? Що відбувається в країні і чи буде відповідь НАТО" .

Москва не вийшла на зв'язок

Сполучені Штати намагалися прояснити ситуацію з падінням ракети у Польщі, але російська сторона не відповіла на дзвінок з Пентагону. На думку Остіна, не варто робити передчасних висновків, доки Варшава не проведе своє розслідування.

При цьому він прокоментував прохання президента Володимира Зеленського залучити до нього українських фахівців.

"Я знаю, що Україна запропонувала взяти участь і допомогти всім, чим може, але ми не заважатимемо розслідуванню... Як тільки опублікують результати, ми про все дізнаємося", - сказав Остін.

Він також звернув увагу на те, що версія про те, що це уламки української ракети - поки що попередня.

Росія вже програла

На думку голови Об'єднаного комітету начальника штабів США Марка Міллі, нападом на Україну російська влада припустилася великої стратегічної помилки.

"Вони (росіяни, - ред.) хотіли повалити президента Зеленського та його уряд, забезпечити вихід до Чорного моря, захопити Одесу, всю територію до Дніпра. А потім після паузи продовжити наступ до самих Карпат. Вони хотіли захопити всю Україну, але програли і не досягли цих цілей", - наголосив він.

Не досягнувши стратегічних цілей, Росія зазнає поразки на оперативному та тактичному рівні. Але й зміщення пріоритетів на захоплення Донбасу зазнало невдачі.

"Усі цілі вторгнення зазнали невдачі. Ми минулого тижня стали свідками відступу Росії з Херсона. Вони відступили за річку, перемістилися на позиції на південь. Очевидно, що воля росіян до війни не відповідає українській волі до боротьби на полі бою. На всій лінії фронту протяжністю близько 900 км українці досягали успіху за успіхом", - додав Міллі.

Оцінка російських втрат

За оцінками західних союзників, за час війни в Україні російська армія зазнала важких втрат у живій силі та техніці.

"Вони втратили величезну кількість танків і БМП, вони втратили багато винищувачів та вертольотів 4-го та 5-го поколінь", - наголосив Міллі.

Ллойд Остін у свою чергу назвав російські втрати приголомшливими і його вражає та кількість ракет, яка вже була запущена по Україні. За його словами, Росія не зможе оперативно заповнити запаси ракет, і для цього їй можуть знадобитися роки.

Зима зіграє на руку Україні

Шеф Пентагону впевнений, що Збройні сили України матимуть перевагу з настанням холодів. Цьому сприятиме сучасне зимове екіпірування, тоді як росіянам не вдасться налагодити необхідне постачання за нинішньої логістики.

"Я не думаю, що українці дозволять їм протриматися взимку. Я думаю, що українці продовжать чинити тиск, і ситуація на полі бою динамічно змінюватиметься. Дозволити Росії відпочити і переозброїтися - це помилка. Я не вірю, що вони припустяться її", - додав Остін.