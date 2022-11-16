Швеція передасть Україні пакет військової допомоги майже на 300 млн доларів, включаючи ППО

Швеція надасть Україні військову допомогу на суму 3 млрд шведських крон (287 млн доларів). Це найбільший на сьогоднішній день оборонний пакет, який включає систему ППО, заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Попередній внесок Швеції, яка подала заявку на вступ до НАТО разом із сусідньою Фінляндією, варіювався від простого обмундирування, такого як каски та бронежилети, до реактивних гранатометів та ракет.

"Це більший пакет військової підтримки, ніж усі вісім попередніх пакетів разом узятих. Це найбільша робота, яку ми зробили, і ми точно дотримуємося українського списку пріоритетів у тому, що, на їхню думку, їм потрібно прямо зараз", - заявив Крістерссон. на прес-конференції.

Міністр оборони Пал Джонсон сказав, що новий пакет військової техніки включає систему протиповітряної оборони та боєприпаси зі складських запасів її збройних сил, такі необхідні для захисту України від запеклого натиску російських ракет в останні тижні.

Попередній соціал-демократичний уряд Швеції, який програв правій коаліції Крістерссона на виборах у вересні, погодив кілька траншів допомоги Україні, як військової, так і гуманітарної, на суму понад 1 млрд крон.

Артилерійська система Archer протягом деякого часу посідала перше місце у списку побажань України, але не була включена до нового пакету допомоги, хоча Джонсон не виключив її у майбутньому і сказав, що буде надано додаткову підтримку.

Крістерссон також сказав, що уряд уважно стежить за розвитком подій, пов'язаних із вибухом у Польщі недалеко від кордону з Україною у вівторок, і що для отримання чіткішої картини того, що сталося, потрібна додаткова інформація.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну та протиракетну оборону. За його словами, з наближенням зими ворог атакує енергетичну інфраструктуру на всій території України.

Резніков пояснив, що Україні потрібно зробити таке: