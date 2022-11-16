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Резніков назвав головну тему обговорень на новій зустрічі "Рамштайн"

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Київ, Середа 16 листопада 2022 18:06
Резніков назвав головну тему обговорень на новій зустрічі "Рамштайн" Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Захист неба України є головною темою обговорень на черговій зустрічі контактної групи з питань оборони нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

"Захист українського неба - наш пріоритет №1 та тема №1 на "Рамштайн-7". Разом з нашими партнерами ми працюємо над створенням інтегрованої та ешелонованої системи ППО. Ми готуємось до зими на полі бою. Дякую міністру оборони США Ллойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла", - написав міністр.

Нагадаємо, про те, що сьогодні відбувається зустріч у форматі "Рамштайн" Резніков розповів ще вчора, 15 листопада.

При цьому в Пентагоні раніше розповідали, що під час зустрічі планується обговорити "зусилля щодо забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії".

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