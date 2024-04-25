"До Верховної ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України", - написав Стефанчук.

Голова Ради додав, що заяву розглянуть на одному з найближчих засідань.

Фото: Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики (www.facebook.com/stefanchuk.official)

Що передувало

23 квітня, правоохоронні органи повідомили про підозру одному з міністрів у справі, яка стосувалась заволодіння державною землею на 291 млн гривень. Водночас була спроба заволодіння ще однією ділянкою, вартість якої складала 190 млн гривень. Джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про Сольського.

Міністр, зі свого боку, заявив, що мова йде про період з 2017 по 2018, коли він займався адвокатською діяльністю. Також Сольський розповів, що справа нібито стосується суперечки між держпідприємствами та фізичними особами, яким передали землі на законних підставах.

В коментарі РБК-Україна прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк розповіла, що прокурори проситимуть відправки міністра до СІЗО без права на заставу.

Вчора, 24 квітня, під час розгляду справи Вищий антикорупційний суд заявив про перерву й переніс засідання на сьогодні, 25 квітня.