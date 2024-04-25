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Сольский подал в отставку с должности министра агрополитики

Фото: Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский подал заявление об отставке в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Верховной рады Руслана Стефанчука.

"В Верховную раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины", - написал Стефанчук.

Глава Рады добавил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний.

Фото: Сольский подал в отставку с должности министра агрополитики (facebook.com/stefanchuk.official)

Что предшествовало 

23 апреля, правоохранительные органы сообщили о подозрении одному из министров по делу, которое касалось завладения государственной землей на 291 млн гривен. В то же время была попытка завладения еще одним участком, стоимость которого составляла 190 млн гривен. Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о Сольском. 

Министр, со своей стороны, заявил, что это касается периода с 2017 по 2018, когда он занимался адвокатской деятельностью. Также Сольский рассказал, что речь идет о споре между госпредприятиями и физическими лицами, которым передали земли на законных основаниях. 

В комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк рассказала, что прокуроры будут просить отправки министра в СИЗО без права на залог. 

Вчера, 24 апреля, во время рассмотрения дела Высший антикоррупционный суд заявил о перерыве и перенес заседание на сегодня, 25 апреля. 

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