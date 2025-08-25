Солоні сирники зі сметаною: дуже швидко з'їдаються на сніданок
Класні солоні сирники можна замінити солоними зі сметаною. Страва поєднує ніжність сиру з легкими пряними нотами та чудово підходить для сніданку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостіної.
Солені сирники зі сметаною: легкий рецепт
Інгредієнти:
- кисломолочний сир - 200 г
- твердий сир - 70 г
- сіль, перець - за смаком
- кріп пучок
- яйце - 1 шт.
- борошно 100 г (70 г в тісто і 30 г для формування сирників)
- сметана для подачі
Спосіб приготування
Сир додайте у миску, твердий сир натріть на тертці, додайте нарізаний кріп, яйце, спеції і добре перемішайте, щоб маса стала однорідною.
Приготування солоних сирників (фото: кадр з відео)
Поступово всипайте борошно (маса має тримати форму, але не бути занадто тугою). Зліпити невеликі сирники та обкачайте їх у борошні.
Приготування солоних сирників (фото: кадр з відео)
Обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
Рецепт солоних сирників (фото: кадр з відео)
