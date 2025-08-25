ua en ru
Солоні сирники зі сметаною: дуже швидко з'їдаються на сніданок

Понеділок 25 серпня 2025 09:28
Солоні сирники зі сметаною: дуже швидко з'їдаються на сніданок Рецепт смачних солоних сирників на сніданок (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Класні солоні сирники можна замінити солоними зі сметаною. Страва поєднує ніжність сиру з легкими пряними нотами та чудово підходить для сніданку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостіної.

Солені сирники зі сметаною: легкий рецепт

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир - 200 г
  • твердий сир - 70 г
  • сіль, перець - за смаком
  • кріп пучок
  • яйце - 1 шт.
  • борошно 100 г (70 г в тісто і 30 г для формування сирників)
  • сметана для подачі

Спосіб приготування

Сир додайте у миску, твердий сир натріть на тертці, додайте нарізаний кріп, яйце, спеції і добре перемішайте, щоб маса стала однорідною.

Солоні сирники зі сметаною: дуже швидко з'їдаються на сніданокПриготування солоних сирників (фото: кадр з відео)

Поступово всипайте борошно (маса має тримати форму, але не бути занадто тугою). Зліпити невеликі сирники та обкачайте їх у борошні.

Солоні сирники зі сметаною: дуже швидко з'їдаються на сніданокПриготування солоних сирників (фото: кадр з відео)

Обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Солоні сирники зі сметаною: дуже швидко з'їдаються на сніданокРецепт солоних сирників (фото: кадр з відео)

