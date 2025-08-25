ua en ru
Соленые сырники со сметаной: очень быстро съедаются на завтрак

Понедельник 25 августа 2025 09:28
Соленые сырники со сметаной: очень быстро съедаются на завтрак Рецепт вкусных соленых сырников на завтрак (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Классные соленые сырники можно заменить солеными со сметаной. Блюдо сочетает нежность сыра с легкими пряными нотами и прекрасно подходит для завтрака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.

Соленые сырники со сметаной: легкий рецепт

Ингредиенты:

  • творог - 200 г
  • твердый сыр - 70 г
  • соль, перец - по вкусу
  • укроп пучок
  • яйцо - 1 шт.
  • мука 100 г (70 г в тесто и 30 г для формирования сырников)
  • сметана для подачи

Способ приготовления

Творог добавьте в миску, твердый сыр натрите на терке, добавьте нарезанный укроп, яйцо, специи и хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Соленые сырники со сметаной: очень быстро съедаются на завтракПриготовление соленых сырников (фото: кадр из видео)

Постепенно всыпайте муку (масса должна держать форму, но не быть слишком тугой). Слепите небольшие сырники и обваляйте их в муке.

Соленые сырники со сметаной: очень быстро съедаются на завтракПриготовление соленых сырников (фото: кадр из видео)

Обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Соленые сырники со сметаной: очень быстро съедаются на завтракРецепт соленых сырников (фото: кадр из видео)

