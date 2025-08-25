Соленые сырники со сметаной: очень быстро съедаются на завтрак
Классные соленые сырники можно заменить солеными со сметаной. Блюдо сочетает нежность сыра с легкими пряными нотами и прекрасно подходит для завтрака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.
Соленые сырники со сметаной: легкий рецепт
Ингредиенты:
- творог - 200 г
- твердый сыр - 70 г
- соль, перец - по вкусу
- укроп пучок
- яйцо - 1 шт.
- мука 100 г (70 г в тесто и 30 г для формирования сырников)
- сметана для подачи
Способ приготовления
Творог добавьте в миску, твердый сыр натрите на терке, добавьте нарезанный укроп, яйцо, специи и хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной.
Приготовление соленых сырников (фото: кадр из видео)
Постепенно всыпайте муку (масса должна держать форму, но не быть слишком тугой). Слепите небольшие сырники и обваляйте их в муке.
Приготовление соленых сырников (фото: кадр из видео)
Обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
Рецепт соленых сырников (фото: кадр из видео)
