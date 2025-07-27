Сладкое без вреда: легкий рецепт полезных конфет, которые вкуснее магазинных
Натуральные домашние конфеты без добавления сахара и искусственных ингредиентов - это не только вкусный, но и питательный вариант перекуса. Они подходят для взрослых и детей, легко готовятся и не требуют термической обработки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.
Рецепт полезных конфет
Ингредиенты:
- лен - 2 ст.л
- кунжут - 4 ст.л
- тыквенные семечки - 3 ст.л
- лесные орехи - 3 ст.л
- финики - 5-7 шт.
- мед - 1 ст.л
- какао
Легкий способ приготовления
В чашу блендера положите лен, кунжут, тыквенные семечки, лесные орехи, финики и все перебейте до однородной массы. Далее добавьте мед, перемешайте и влажными руками сформируйте шарики.
В конце обваляйте их в какао или кокосовой стружке.
Рецепт вкусных полезных конфет (фото: кар с видео)
Чем полезны конфеты
Лен содержит:
- Омега-3 жирные кислоты - поддерживают сердце и сосуды
- клетчатка - улучшает пищеварение и нормализует вес
- антиоксиданты - защищают от рака и замедляют старение
- белок - полезен для мышц, особенно в вегетарианском рационе
- регулирует сахар в крови - полезен при диабете 2 типа
- очищает организм - способствует детоксу, выводит токсины
- улучшает состояние кожи и волос благодаря здоровым жирам
Кунжут насыщает организм:
- кальцием - укрепляет кости, зубы и ногти
- магний и цинк - поддерживают нервную систему, иммунитет и улучшают настроение
- полезные жиры - улучшают обмен веществ и работу сердца
- белок - полезен для мышц и энергии
- клетчатка - улучшает пищеварение и очищает кишечник
Тыквенные семечки:
- цинк - поддерживает иммунитет, здоровье кожи, волос и гормональную систему
- магний - успокаивает нервы, нормализует давление и улучшает сон
- белок и полезные жиры - для энергии, мышц и сердца
- антиоксиданты - замедляют старение, защищают клетки
- триптофан - аминокислота для хорошего настроения и сна
- клетчатка - способствует хорошему пищеварению
Лесные орехи содержат:
- витамин Е - сильный антиоксидант, защищает клетки и улучшает состояние кожи
- полезные жиры (омега-9) - поддерживают сердце, мозг, снижают "плохой" холестерин
- магний, калий, фосфор - для нервной системы, сердца и костей
- клетчатка - помогает пищеварению и стабилизирует уровень сахара
- фолиевая кислота - важна для мозга, иммунитета и беременных женщин
- флавоноиды - уменьшают воспаление и поддерживают сосуды
Финики имеют в составе:
- калий и магний - поддерживают сердце, снижают давление, полезны при стрессе
- клетчатку - улучшает пищеварение и очищает кишечник
- железо - способствует кроветворению и полезно при анемии
- антиоксиданты - защищают клетки и уменьшают воспаление
- витамины группы В - необходимы для нервной системы, мозга и энергии
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