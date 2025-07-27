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Сладкое без вреда: легкий рецепт полезных конфет, которые вкуснее магазинных

Воскресенье 27 июля 2025 07:45
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Сладкое без вреда: легкий рецепт полезных конфет, которые вкуснее магазинных Рецепт вкусных полезных конфет, которые можно приготовить дома (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Натуральные домашние конфеты без добавления сахара и искусственных ингредиентов - это не только вкусный, но и питательный вариант перекуса. Они подходят для взрослых и детей, легко готовятся и не требуют термической обработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.

Рецепт полезных конфет

Ингредиенты:

  • лен - 2 ст.л
  • кунжут - 4 ст.л
  • тыквенные семечки - 3 ст.л
  • лесные орехи - 3 ст.л
  • финики - 5-7 шт.
  • мед - 1 ст.л
  • какао

Легкий способ приготовления

В чашу блендера положите лен, кунжут, тыквенные семечки, лесные орехи, финики и все перебейте до однородной массы. Далее добавьте мед, перемешайте и влажными руками сформируйте шарики.

В конце обваляйте их в какао или кокосовой стружке.

Сладкое без вреда: легкий рецепт полезных конфет, которые вкуснее магазинных

Сладкое без вреда: легкий рецепт полезных конфет, которые вкуснее магазинных

Сладкое без вреда: легкий рецепт полезных конфет, которые вкуснее магазинныхРецепт вкусных полезных конфет (фото: кар с видео)

Чем полезны конфеты

Лен содержит:

  • Омега-3 жирные кислоты - поддерживают сердце и сосуды
  • клетчатка - улучшает пищеварение и нормализует вес
  • антиоксиданты - защищают от рака и замедляют старение
  • белок - полезен для мышц, особенно в вегетарианском рационе
  • регулирует сахар в крови - полезен при диабете 2 типа
  • очищает организм - способствует детоксу, выводит токсины
  • улучшает состояние кожи и волос благодаря здоровым жирам

Кунжут насыщает организм:

  • кальцием - укрепляет кости, зубы и ногти
  • магний и цинк - поддерживают нервную систему, иммунитет и улучшают настроение
  • полезные жиры - улучшают обмен веществ и работу сердца
  • белок - полезен для мышц и энергии
  • клетчатка - улучшает пищеварение и очищает кишечник

Тыквенные семечки:

  • цинк - поддерживает иммунитет, здоровье кожи, волос и гормональную систему
  • магний - успокаивает нервы, нормализует давление и улучшает сон
  • белок и полезные жиры - для энергии, мышц и сердца
  • антиоксиданты - замедляют старение, защищают клетки
  • триптофан - аминокислота для хорошего настроения и сна
  • клетчатка - способствует хорошему пищеварению

Лесные орехи содержат:

  • витамин Е - сильный антиоксидант, защищает клетки и улучшает состояние кожи
  • полезные жиры (омега-9) - поддерживают сердце, мозг, снижают "плохой" холестерин
  • магний, калий, фосфор - для нервной системы, сердца и костей
  • клетчатка - помогает пищеварению и стабилизирует уровень сахара
  • фолиевая кислота - важна для мозга, иммунитета и беременных женщин
  • флавоноиды - уменьшают воспаление и поддерживают сосуды

Финики имеют в составе:

  • калий и магний - поддерживают сердце, снижают давление, полезны при стрессе
  • клетчатку - улучшает пищеварение и очищает кишечник
  • железо - способствует кроветворению и полезно при анемии
  • антиоксиданты - защищают клетки и уменьшают воспаление
  • витамины группы В - необходимы для нервной системы, мозга и энергии

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