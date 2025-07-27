Сладкое без вреда: легкий рецепт полезных конфет, которые вкуснее магазинных

Рецепт вкусных полезных конфет, которые можно приготовить дома (коллаж: РБК-Украина)

Натуральные домашние конфеты без добавления сахара и искусственных ингредиентов - это не только вкусный, но и питательный вариант перекуса. Они подходят для взрослых и детей, легко готовятся и не требуют термической обработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.