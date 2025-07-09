"Солнцепек", "Буратіно" та не тільки: Росія втратила 100 важких вогнеметних систем (відео)

Що відомо про ТОС "Солнцепек"

Це російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм, прийнята на озброєння у 2001 році. Комплекс включає:

бойову машину з пусковою установкою на базі танка,

дві транспортно-заряджаючі машини,

некеровані реактивні снаряди.

Система призначена для знищення живої сили, фортифікацій та легкої техніки ворога термобаричними зарядами.

Що відомо про ТОС-1 "Буратіно"

Це радянська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм на шасі танка Т-72. Озброєна 30 некерованими термобаричними ракетами, призначена для знищення живої сили, техніки й укріплень противника на відстані до 3,5 км.

Вперше застосована в Афганістані, згодом - у Чечні, Сирії та в Україні. Через надзвичайну руйнівність та площу ураження використання "Буратіно" може становити порушення гуманітарного права.

Що відомо про ТОС "Тосочка"

До цього у Росії ще у 2023 році хизувались тим, що почали використовувати на полі бою свою модернізовану ТОС-2 "Тосочка", а вперше український дрон зафіксував цю машину на полі бою рік тому.

"ТОС-2 "Тосочка" є подальшим розвитком важких вогнеметних систем типу ТОС, які РФ використовує на полі бою в Україні - ТОС-1 "Буратино/ТОС-1А "Солнцепьок".

При цьому вперше систему ТОС-2 "Тосочка" в Росії показали на навчаннях "Кавказ" у 2020 році.

Успіхи українських бійців

У березні 2025 року оператори дронів знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек" російських військ. Ворог намагався сховати її за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

У лютому військові вперше знищили рідкісну РСЗВ "Тосочка" росіян на фронті. Це сталося на Покровському напрямку.

Раніше українські прикордонники також знищили ворожу ТОС "Солнцепек" в Харківській області. Російську техніку вразили пілоти підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".

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