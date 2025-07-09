"Солнцепек", "Буратіно" та не тільки: Росія втратила 100 важких вогнеметних систем (відео)

Вже 100 важких вогнеметних систем втратила російська армія від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
До цього переліку входять добре відомі системи ТОС-1 "Буратіно", ТОС-1А "Солнцепек", а також новіша ТОС-2 "Тосочка" на колісному шасі.
"Які ж важкі вогнеметні системи (ВВС) мають російські загарбники? Це „Буратіно“ (ТОС-1) - перша версія, „Солнцепьок“ (ТОС-1А) - модернізована, „Тосочка“ (ТОС-2) - на колісному шасі", - пояснили в Генштабі ЗСУ.
Крім того, у 2024 році з пропагандистською метою відбулась публічна демонстрація нової вогнеметної системи на гусеничному ходу ТОС-3 "Дракон", розробку якої веде "Омсктрансмаш". Подальша доля цієї ВВС невідома.
Сили безпілотних систем ЗС України оприлюднили відео знищення частини цих бойових машин.
Це російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм, прийнята на озброєння у 2001 році. Комплекс включає:
Система призначена для знищення живої сили, фортифікацій та легкої техніки ворога термобаричними зарядами.
Це радянська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм на шасі танка Т-72. Озброєна 30 некерованими термобаричними ракетами, призначена для знищення живої сили, техніки й укріплень противника на відстані до 3,5 км.
Вперше застосована в Афганістані, згодом - у Чечні, Сирії та в Україні. Через надзвичайну руйнівність та площу ураження використання "Буратіно" може становити порушення гуманітарного права.
До цього у Росії ще у 2023 році хизувались тим, що почали використовувати на полі бою свою модернізовану ТОС-2 "Тосочка", а вперше український дрон зафіксував цю машину на полі бою рік тому.
"ТОС-2 "Тосочка" є подальшим розвитком важких вогнеметних систем типу ТОС, які РФ використовує на полі бою в Україні - ТОС-1 "Буратино/ТОС-1А "Солнцепьок".
При цьому вперше систему ТОС-2 "Тосочка" в Росії показали на навчаннях "Кавказ" у 2020 році.
У березні 2025 року оператори дронів знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек" російських військ. Ворог намагався сховати її за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.
У лютому військові вперше знищили рідкісну РСЗВ "Тосочка" росіян на фронті. Це сталося на Покровському напрямку.
Раніше українські прикордонники також знищили ворожу ТОС "Солнцепек" в Харківській області. Російську техніку вразили пілоти підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".
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