Росіяни вперше втратили на фронті рідкісний вогнемет "Тосочка", - OSINT

Українські військові вперше знищили рідкісну РСЗВ "Тосочка" росіян на фронті. Це сталося на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT .

Так, російські окупанти втратили на полі бою в Україні свою 220-мм важку вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка" на Покровському напрямку.

"Перша знищена російська 220-мм РСЗВ ТОС-2. 14 лютого 2025 року, Покровський напрямок", - йдеться у повідомленні.





Фото знищеної російської РСЗВ "Тосочка" (соцмережі)

Як зазначають аналітики Defense Express, деталі знищення та якою саме зброєю це вдалось зробити, поки невідомі. Втім, аналітики припускають, що РСЗВ було уражено за допомогою оптоволоконних FPV-дронів.

Що відомо про ТОС "Тосочка"

До цього у Росії ще у 2023 році хизувались тим, що почали використовувати на полі бою свою модернізовану ТОС-2 "Тосочка", а вперше український дрон зафіксував цю машину на полі бою рік тому.

"ТОС-2 "Тосочка" є подальшим розвитком важких вогнеметних систем типу ТОС, які РФ використовує на полі бою в Україні - ТОС-1 "Буратино/ТОС-1А "Солнцепьок".

При цьому вперше систему ТОС-2 "Тосочка" в Росії показали на навчаннях "Кавказ" у 2020 році.