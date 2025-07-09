"Солнцепек", "Буратино" и не только: Россия потеряла 100 тяжелых огнеметных систем (видео)

Уже 100 тяжелых огнеметных систем потеряла российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В этот перечень входят хорошо известные системы ТОС-1 "Буратино", ТОС-1А "Солнцепек", а также более новая ТОС-2 "Тосочка" на колесном шасси.
"Какие же тяжелые огнеметные системы (ВВС) имеют российские захватчики? Это "Буратино" (ТОС-1) - первая версия, "Солнцепёк" (ТОС-1А) - модернизированная, "Тосочка" (ТОС-2) - на колесном шасси", - пояснили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, в 2024 году с пропагандистской целью состоялась публичная демонстрация новой огнеметной системы на гусеничном ходу ТОС-3 "Дракон", разработку которой ведет "Омсктрансмаш". Дальнейшая судьба этой ВВС неизвестна.
Силы беспилотных систем ВС Украины обнародовали видео уничтожения части этих боевых машин.
Это российская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 мм, принятая на вооружение в 2001 году. Комплекс включает в себя:
Система предназначена для уничтожения живой силы, фортификаций и легкой техники врага термобарическими зарядами.
Это советская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 мм на шасси танка Т-72. Вооружена 30 неуправляемыми термобарическими ракетами, предназначена для уничтожения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 3,5 км.
Впервые применена в Афганистане, впоследствии - в Чечне, Сирии и в Украине. Из-за чрезвычайной разрушительности и площади поражения использование "Буратино" может представлять нарушение гуманитарного права.
До этого в России еще в 2023 году хвастались тем, что начали использовать на поле боя свою модернизированную ТОС-2 "Тосочка", а впервые украинский дрон зафиксировал эту машину на поле боя год назад.
"ТОС-2 "Тосочка" является дальнейшим развитием тяжелых огнеметных систем типа ТОС, которые РФ использует на поле боя в Украине - ТОС-1 "Буратино/ТОС-1А "Солнцепёк".
При этом впервые систему ТОС-2 "Тосочка" в России показали на учениях "Кавказ" в 2020 году.
В марте 2025 года операторы дронов уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российских войск. Враг пытался спрятать ее за несколько десятков километров от линии фронта.
В феврале военные впервые уничтожили редкую РСЗО "Тосочка" россиян на фронте. Это произошло на Покровском направлении.
Ранее украинские пограничники также уничтожили вражескую ТОС "Солнцепек" в Харьковской области. Российскую технику поразили пилоты подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс".
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