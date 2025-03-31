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Українські дрони знищили російський "Солнцепек" у тилу ворога

Понеділок 31 березня 2025 15:47
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Українські дрони знищили російський "Солнцепек" у тилу ворога Ілюстративне фото: російську ТОС "Солнцепек" знищили українські дрони (wikipedia org)
Автор: Ірина Гайдук

Українські оператори дронів знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек" російських військ. Ворог намагався сховати її за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ.

Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують знищувати ворожі РСЗВ, позбавляючи противника вогневої переваги.

Так, оператори 413-го батальйону "Рейд" СБС виявили та завдавати точного удару по важкій вогнеметній системі залпового вогню ТОС-1А "Сонцепек" росіян. Окупанти намагалися сховати свою військову техніку в посадці за 25 км від лінії фронту.

"ТОС-1А "Сонцепек" - це реактивна система залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси. Потужна вибухова хвиля знищує все в радіусі ураження. Окупанти застосовують її для ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі", - розповіли у СБС.

Майстерну роботу операторів дронів Сили безпілотних систем продемонстрували на відео.

Що відомо про ТОС "Солнцепек"

ТОС (рос. тяжёлая огнемётная система) - сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм.

2001 року на озброєння російської армії взяли систему ТОС-1А "Солнцепек". До складу системи входять:

  • бойова машина БМ-1 (виріб 634Б) з пусковою установкою на шасі танка — 1 од;
  • транспортно-заряджаюча машина ТЗМ-Т (виріб 563) на шасі танка — 2 од;
  • некеровані реактивні снаряди (НКРС) калібра 220 мм.

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники знищили ще одну ворожу ТОС "Солнцепек" в Харківській області. Російську техніку вразили пілоти підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".

Також українські оператори дронів знищили російський комплекс "Муром-П" - це автономний мобільний комплекс відео- та тепловізійного спостереження.

Додамо, що протягом минулої доби, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів. Також було знищено 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 30 артилерійських систем.

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