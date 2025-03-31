Українські дрони знищили російський "Солнцепек" у тилу ворога
Українські оператори дронів знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек" російських військ. Ворог намагався сховати її за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ.
Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують знищувати ворожі РСЗВ, позбавляючи противника вогневої переваги.
Так, оператори 413-го батальйону "Рейд" СБС виявили та завдавати точного удару по важкій вогнеметній системі залпового вогню ТОС-1А "Сонцепек" росіян. Окупанти намагалися сховати свою військову техніку в посадці за 25 км від лінії фронту.
"ТОС-1А "Сонцепек" - це реактивна система залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси. Потужна вибухова хвиля знищує все в радіусі ураження. Окупанти застосовують її для ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі", - розповіли у СБС.
Майстерну роботу операторів дронів Сили безпілотних систем продемонстрували на відео.
Що відомо про ТОС "Солнцепек"
ТОС (рос. тяжёлая огнемётная система) - сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм.
2001 року на озброєння російської армії взяли систему ТОС-1А "Солнцепек". До складу системи входять:
- бойова машина БМ-1 (виріб 634Б) з пусковою установкою на шасі танка — 1 од;
- транспортно-заряджаюча машина ТЗМ-Т (виріб 563) на шасі танка — 2 од;
- некеровані реактивні снаряди (НКРС) калібра 220 мм.
Успіхи українських бійців
Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники знищили ще одну ворожу ТОС "Солнцепек" в Харківській області. Російську техніку вразили пілоти підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".
Також українські оператори дронів знищили російський комплекс "Муром-П" - це автономний мобільний комплекс відео- та тепловізійного спостереження.
Додамо, що протягом минулої доби, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів. Також було знищено 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 30 артилерійських систем.
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