Українські дрони знищили російський "Солнцепек" у тилу ворога

Українські оператори дронів знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек" російських військ. Ворог намагався сховати її за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують знищувати ворожі РСЗВ, позбавляючи противника вогневої переваги.

Так, оператори 413-го батальйону "Рейд" СБС виявили та завдавати точного удару по важкій вогнеметній системі залпового вогню ТОС-1А "Сонцепек" росіян. Окупанти намагалися сховати свою військову техніку в посадці за 25 км від лінії фронту.

"ТОС-1А "Сонцепек" - це реактивна система залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси. Потужна вибухова хвиля знищує все в радіусі ураження. Окупанти застосовують її для ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі", - розповіли у СБС.

Майстерну роботу операторів дронів Сили безпілотних систем продемонстрували на відео.

Що відомо про ТОС "Солнцепек"

ТОС (рос. тяжёлая огнемётная система) - сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм.

2001 року на озброєння російської армії взяли систему ТОС-1А "Солнцепек". До складу системи входять:

бойова машина БМ-1 (виріб 634Б) з пусковою установкою на шасі танка — 1 од;

транспортно-заряджаюча машина ТЗМ-Т (виріб 563) на шасі танка — 2 од;

некеровані реактивні снаряди (НКРС) калібра 220 мм.

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