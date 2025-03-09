Українські прикордонники знищили російську "Солнцепек" в Харківській області

Російські окупанти тиснуть на позиції ЗСУ у Харківській області. Однак українські прикордонники не лише дали відсіч ворогу, але знищили техніку й місце базування росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Російську техніку вразили пілоти підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".

"На Харківщині палає ще одна російська ТОС "Солнцепек" - точний удар пілотів РУБпАК "Фенікс"", - зазначили прикордонники.

Держприкордонслужба показала майстерну роботу українських бійців на відео.

До того ж прикордонники не зупинилися на системі "Солнцепек". Бійці підрозділу знищили ворожий БТР і місця базування російських операторів БпЛА.

Що таке ТОС "Солнцепек"

ТОС (рос. тяжёлая огнемётная система) — сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

2001 року на озброєння російської армії взяли систему ТОС-1А "Солнцепек". До складу системи входять:

бойова машина БМ-1 (виріб 634Б) з пусковою установкою на шасі танка — 1 од;

транспортно-заряджаюча машина ТЗМ-Т (виріб 563) на шасі танка — 2 од;

некеровані реактивні снаряди (НКРС) калібра 220 мм.

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, ЗСУ також завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Вугледарському напрямку. Вони послабили здатність противника захищати свої позиції від повітряних атак.