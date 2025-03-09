Українські прикордонники знищили російську "Солнцепек" в Харківській області
Російські окупанти тиснуть на позиції ЗСУ у Харківській області. Однак українські прикордонники не лише дали відсіч ворогу, але знищили техніку й місце базування росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.
Російську техніку вразили пілоти підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".
"На Харківщині палає ще одна російська ТОС "Солнцепек" - точний удар пілотів РУБпАК "Фенікс"", - зазначили прикордонники.
Держприкордонслужба показала майстерну роботу українських бійців на відео.
До того ж прикордонники не зупинилися на системі "Солнцепек". Бійці підрозділу знищили ворожий БТР і місця базування російських операторів БпЛА.
Що таке ТОС "Солнцепек"
ТОС (рос. тяжёлая огнемётная система) — сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.
2001 року на озброєння російської армії взяли систему ТОС-1А "Солнцепек". До складу системи входять:
- бойова машина БМ-1 (виріб 634Б) з пусковою установкою на шасі танка — 1 од;
- транспортно-заряджаюча машина ТЗМ-Т (виріб 563) на шасі танка — 2 од;
- некеровані реактивні снаряди (НКРС) калібра 220 мм.
Успіхи українських бійців
Нагадаємо, ЗСУ також завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Вугледарському напрямку. Вони послабили здатність противника захищати свої позиції від повітряних атак.
Також на Вовчанському напрямку підрозділ "Скорпіон" у співпраці з РУБпАК "Фурія" успішно знищив точку злету ворожих дронів, дві антени зв’язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М", який ворог намагався замаскувати під шпаківню.
Загалом за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по 18 районах зосередження російських військ, знищивши два артилерійські засоби та два пункти управління БПЛА ворога.