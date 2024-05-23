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Солідарність не перехоплює ракети. Кулеба розкритикував союзників після обстрілу Харкова

Четвер 23 травня 2024 14:48
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Солідарність не перехоплює ракети. Кулеба розкритикував союзників після обстрілу Харкова Фото: Дмитро Кулеба, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Слова солідарності з боку союзників не здатні збивати ракети країни-терориста Росії. Україна потребує систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Коментуючи сьогоднішній масований обстріл Харкова, міністр відзначив, що ця подія повинна стати нагадуванням всім про потребу України в семи комплексах Patriot. Він привітав рішення Німеччини щодо надання додаткової системи, втім отримання інших шести є критично важливим для виживання України, а також миру в Європі.

За словами Кулеби, кожен день зволікання з боку союзників, а також дебатів, коштує людських життів та наближає до масштабнішої війни в Європі.

"Я не хочу називати речі своїми іменами, але я ще раз закликаю країни, які мають Patriot, прискорити рішення і надати ці комплекси Україні. Я вважаю, що сім комплексів Patriot - це не така вже й велика ціна за довгостроковий мир в Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра. На жаль, самі лише слова солідарності не перехоплюють російські ракети", - додав міністр.

Масований обстріл Харкова 23 травня

Під час масованого обстрілу Харкова, сьогодні, 23 травня, в місті лунало більше десяти вибухів. Пізніше з'ясувалось, що терористи вдарили по друкарському підприємству.

Як відзначали в Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС), наразі відомо про:

  • 7 загиблих;
  • 16 поранених.

За словами президента Володимира Зеленського, ворог застосував проти міста 15 ракет.

Ба більше, пізніше росіяни повторно обстріляли Харків. Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов розповів, що ворог запустив дві керовані авіаційні бомби.

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