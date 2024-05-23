ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Харків знову під обстрілами, відомо про пораненого

Четвер 23 травня 2024 14:09
UA EN RU
Харків знову під обстрілами, відомо про пораненого Фото: Харків знову під обстрілами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи знову завдають ударів по Харкову. Цивільних закликали залишатись в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Харків знову під ударом. Будьте обережні", - написав Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов також підтвердив інформацію щодо ударів та закликав цивільних залишатись в укриттях.

Росіяни вдарили КАБами

Як розповів Синєгубов, російські терористи завдали два удари керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Харкову й Дергачах.

Наразі відомо про одного постраждалого у Дергачах, втім огляд продовжується.

Масований обстріл Харкова 23 травня

Сьогодні, 23 травня, ворог завдав масованого удару по місту. Спочатку очевидці стверджували про один вибух під час повітряної тривоги, втім пізніше пролунало ще більше десяти.

З'ясувалось, що терористи поцілили по друкарському підприємству. Станом на 13:48, згідно з даними Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), відомо про:

  • 7 загиблих;
  • 16 поранених.

Як розповів президент Володимир Зеленський, росіяни, відповідно до попереднії даних, загалом запустили 15 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити