Солидарность не перехватывает ракеты. Кулеба раскритиковал союзников после обстрела Харькова

Слова солидарности со стороны союзников не способны сбивать ракеты страны-террориста России. Украина нуждается в системах противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Новость дополняется...