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Солидарность не перехватывает ракеты. Кулеба раскритиковал союзников после обстрела Харькова

Четверг 23 мая 2024 14:48
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Солидарность не перехватывает ракеты. Кулеба раскритиковал союзников после обстрела Харькова Фото: Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Слова солидарности со стороны союзников не способны сбивать ракеты страны-террориста России. Украина нуждается в системах противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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