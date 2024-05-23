Солидарность не перехватывает ракеты. Кулеба раскритиковал союзников после обстрела Харькова
Фото: Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Слова солидарности со стороны союзников не способны сбивать ракеты страны-террориста России. Украина нуждается в системах противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
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