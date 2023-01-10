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У Соледарі залишаються цивільні, проте евакуація поки що неможлива

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 22:07
У Соледарі залишаються цивільні, проте евакуація поки що неможлива Фото: у Соледарі під обстрілами перебувають цивільні (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Соледарі наразі перебуває понад пів тисячі цивільних, серед яких в основному люди старші 50 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Кириленка, всі люди, які мали бажання виїхати із Соледару до настання найбільш "гарячого" періоду, мали змогу це зробити: їх було забезпечено і транспортом, і виїздом за відпрацьованою схемою евакуації з подальшим переїздом або в середину області, або за її межі.

"Наразі у Соледарі знаходиться 523 людини. Деякі з них вирішили виїхати зараз, але це неможливо через інтенсивні бойові дії", - заявив Кириленко.

Очільник Донецької ОВА пояснив, що спрацьовує виключно людський фактор, і тепер багато хто змінив свою думку і бажає евакуюватись, але такої можливості немає.

"Допоки не буде можливості безпечно заїхати та виїхати з міста, евакуацію проводити не будуть", - запевнив Кириленко.

Він додав, що як керівник має не тільки максимально сприяти бажаючим виїхати, а й піклуватися про тих, хто буде вивозити людей, бо це дуже небезпечно, і жодна броньована техніка не може захистити від тих снарядів, якими ворог обстрілює місто.

Кириленко додав, що у нього немає достовірної інформації про дітей у Соледарі, але достеменно відомо про людей похилого віку. За його словами, вони живуть у підвалах, в укриттях, бо в місті немає жодної вцілілої будівлі.

"У них є запас харчування. Металеві печі, дрова. Все було накопичено до нового року із запасом. Влада займалася розподілом і запаси у місцевих у Соледарі є. Ми закривали очі, що у людей є старі запаси, та роздавали ще, бо розуміли що ситуація може погіршитись", - уточнив Кириленко.

За словами речниці Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко, Соледар щодоби зазнає значних обстрілів.

"Стосовно руйнувань - за інформацією, яка була за попередню добу, лише на одній околиці міста було пошкоджено 25 будинків, з них 4 будинки згоріли повністю, і7 будинків було просто розтрощено вщент", - заявила Ігнатченко.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що на підступах до позицій ЗСУ у Соледарі земля всіяна тілами окупантів.

Нагадаємо, вчора, 9 січня, Маляр заявляла, що росіяни розпочали потужний штурм Соледара. Для наступу вони задіяли велику кількість штурмових груп, які сформовані з найкращих резервів "вагнерівців".

Також ми писали, що спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, чому росіяни перейшли з Бахмута на Соледар.

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