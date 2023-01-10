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Маляр про бої за Соледар: підступи до позицій ЗСУ всіяні тілами окупантів

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Соледар, Вівторок 10 січня 2023 20:28
Маляр про бої за Соледар: підступи до позицій ЗСУ всіяні тілами окупантів Фото: Анна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують тримати оборону у Соледарі, у лавах російських військ багато втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

Вона зазначила, що тяжкі бої за Соледар продовжуються. При цьому росіяни не враховують великих втрат свого особового складу та не перестають проводити активні штурми.

"Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим і потужним ворогом може лише дуже сильна нація", - додала Маляр.

Нагадаємо, вчора, 9 січня, Маляр заявляла, що росіяни розпочали потужний штурм Соледара. Для наступу вони задіяли велику кількість штурмових груп, які сформовані з найкращих резервів "вагнерівців".

Також ми писали, що спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, чому росіяни перейшли з Бахмута на Соледар.

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