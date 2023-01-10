В Соледаре остаются гражданские, однако эвакуация пока невозможна
В Соледаре сейчас находится более полутысячи гражданских, среди которых в основном люди старше 50 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко в эфире телемарафона "Єдині новини".
По словам Кириленко, все люди, которые хотели выехать из Соледара до наступления наиболее "горячего" периода, имели возможность это сделать: они были обеспечены и транспортом, и выездом по отработанной схеме эвакуации с последующим переездом либо в середину области, либо за ее пределы.
"В настоящее время в Соледаре находится 523 человека. Некоторые из них решили уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий", - заявил Кириленко.
Глава Донецкой ОВА объяснил, что срабатывает исключительно человеческий фактор, и теперь многие изменили свое мнение и хотят эвакуироваться, но такой возможности нет.
"Пока не будет возможности безопасно заехать и выехать из города, эвакуацию проводить не будут", - заверил Кириленко.
Он добавил, что как руководитель должен не только максимально содействовать желающим уехать, но и заботиться о тех, кто будет вывозить людей, потому что это очень опасно, и ни одна бронированная техника не может защитить от тех снарядов, которыми враг обстреливает город.
Кириленко добавил, что у него нет достоверной информации о детях в Соледаре, но точно известно о стариках. По его словам, они живут в подвалах, в укрытиях, потому что в городе нет ни одного уцелевшего здания.
"У них есть запас питания. Металлические печи, дрова. Все было накоплено до нового года с запасом. Власть занималась распределением и запасы у местных в Соледаре есть. Мы закрывали глаза, что у людей есть старые запасы, и раздавали еще, потому что понимали что ситуация может ухудшиться", - уточнил Кириленко.
По словам пресс-секретаря Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко, Соледар ежесуточно испытывает значительные обстрелы.
"Что касается разрушений - по информации, которая была за предыдущие сутки, только на одной окраине города было повреждено 25 домов, из них 4 дома сгорели полностью, и 7 домов были просто разбиты до основания", - заявила Игнатченко.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что на подступах к позициям ВСУ в Соледаре земля усеяна телами оккупантов.
Напомним, вчера, 9 января, Маляр заявляла, что россияне начали мощный штурм Соледара. Для наступления они задействовали большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов "вагнеровцев".
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