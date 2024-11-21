Солдатів КНДР кинули до російських десантників і морпіхів, вони вже воюють, - Сеул

Військових Північної Кореї приєднали до російських десантників та морпіхів. Частина з них вже воює у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dong-A Ilbo .

Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що північнокорейських солдатів перекинули до Курської області приблизно наприкінці минулого місяця. Військові КНДР, які йдуть на фронт, закріплені за російськими ВДВ і морською піхотою.

За даними розвідки Південної Кореї, вони проходять тактичну підготовку та навчання з протидії безпілотникам, а деякі беруть участь у бойових діях.

"Ми вважаємо, що є жертви, оскільки війська Північної Кореї почали брати участь у передових боях", - зазначили у розвідці.

У Південній Кореї оцінюють, що КНДР могла відправити до Росії від 10 900 до 12 000 солдатів. Також, за інформацією розвідки, Північна Корея направила до Росії 170-мм самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню, які розмістили вздовж лінії вогню.