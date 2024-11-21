Солдатів КНДР кинули до російських десантників і морпіхів, вони вже воюють, - Сеул
Військових Північної Кореї приєднали до російських десантників та морпіхів. Частина з них вже воює у Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dong-A Ilbo.
Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що північнокорейських солдатів перекинули до Курської області приблизно наприкінці минулого місяця. Військові КНДР, які йдуть на фронт, закріплені за російськими ВДВ і морською піхотою.
За даними розвідки Південної Кореї, вони проходять тактичну підготовку та навчання з протидії безпілотникам, а деякі беруть участь у бойових діях.
"Ми вважаємо, що є жертви, оскільки війська Північної Кореї почали брати участь у передових боях", - зазначили у розвідці.
У Південній Кореї оцінюють, що КНДР могла відправити до Росії від 10 900 до 12 000 солдатів. Також, за інформацією розвідки, Північна Корея направила до Росії 170-мм самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню, які розмістили вздовж лінії вогню.
Солдати КНДР в Росії
Північна Корея направила війська на допомогу Росії. Північнокорейські солдати проходили навчання полігонах на сході РФ. Після чого їх направили до українського кордону.
Війська КНДР вже брали участь у бойових діях проти ЗСУ у Курській області. За даними видання Financial Times, Північна Корея також надала Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що КНДР хоче отримати від Росії технології в обмін на солдатів. Йдеться про технології у ракетній, ядерній та інших військових програмах.
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